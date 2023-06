2000 in Berlin gegründet, entwickelten sich die sanften Electro-Pop-Tracks des Duos 2raumwohnung schnell zu Dauerbrennern in den Radios und Discos. Nachdem Inga Humpes und Tommi Eckarts erster Song „Wir trafen uns in einem Garten” als Werbetrack der ostdeutschen Zigarrettenmarke Cabinet für Aufsehen sorgte, folgten Top-Platzierungen in den deutschen Singlecharts und 2001 bereits das Debütalbum Kommt zusammen. Die beiden zögerten nicht lange und legten im darauffolgenden Jahr das nächste Album nach. Um den Dancefloor so richtig zu füllen, kam Ende Januar 2002 auch noch eine Remix-Platte dazu. Woran sich heute vielleicht wenige erinnern: Humpe und Eckart waren gelegentlich auch selbst als DJ-Team unterwegs. Verbindungen zum Dancefloor waren durch Leute wie Woody, Thomas Fehlmann oder Märtini Brös jedenfalls da.

In ihren Charts von 2003 hört man, was die beiden damals für ihre Sets so aus den Poptechno-Schubladen kramten: schellende Schlagzeuge, ein bisschen Autotune, Gitarrenriffs und hier und da auch mal derbere Klänge. Hervorzuheben sei auch Benny Bs wahrhaftiger Klassiker „Satisfaction”. In International Ponys „Leaving Home” bouncen die Kiddies dann in Berlin Marzahn zum Beat über den Asphalt und schlummern auf den Wiesen. Das alles bringt 2raumwohnung doch ganz gut auf den Punkt.