Flow Festival: Front-Yard-Line-Up für 2023 steht

Das Flow Festival in Helsinki hat das Line-up für den Front Yard veröffentlicht. Dieser wird in Zusammenarbeit mit Resident Advisor ausgerichtet und ist Spielwiese für einige der momentan gefragtesten DJs.

Angetrieben von der Vision, eines der attraktivsten Festivals der Welt zu werden, buchen die Veranstalter bereits seit 2004 genreübergreifende Line-ups und vermengen diese mit Kunst-Erlebnissen. In diesem Jahr headlinen unter anderem Lorde, Devo, Christine and the Queens, Pusha T, Wizkid und Blur die Bühnen auf dem Gelände des ehemaligen Kraftwerks am Rande der finnischen Hauptstadt.

Auch in Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit versuchen die Organisator:innen, eine Benchmark in der Festival-Branche zu setzen – In einem umfassenden Bericht hat das Festival gerade Angaben zum COw-Fußabdruck der Ausgabe von 2022 veröffentlicht.

Im Front Yard sind in diesem Jahr unter anderem die US-Rave-Expertinnen Eris Drew & Octo Octa, Techno-Koryphäe Speedy J oder Deep-House-Honcho Kerri Chandler vertreten.

Das Front Yard Line-Up: Eris Drew & Octo Octa, Kerri Chandler, Folamour, Jyoty, Sansibar, Jori Hulkkonen, Jaye Ward, DJ Voices, Joseysradios, Knife Girl, Modem, WaxFiend, Nene H., Speedy J., Chloé Caillet, Chaos In The CBD, Antti Salonen, Carlina Carpelan, Xample (Live), All Good Soundsystem, HiToshi, Coco Ninja, Ima Iduozee

Wer mehr über das Flow erfahren will, kann hier die Review aus dem letzten Jahr nachlesen.

GROOVE präsentiert: Flow Festival

11. bis 13. August 2023

Tickets: Tagesticket 119 Euro, 2 Tage 189 Euro, 3 Tage 225 Euro

Parrukatu

Helsinki

Finnland