PollerWiesen Opening 2023: Gewinnt Tickets!

Die PollerWiesen gehen in die 30. Runde – und das aus gutem Grund, wie das Opening-Line-up beweist! Für das Auftaktevent am 9. April im Kölner Jugendpark holt das Festival unter anderem Künstler:innen wie Epikur oder Marcel Dettmann auf die Bühne und trifft damit wie gewohnt den Zahn der Zeit. Außerdem darf man sich neben Allroundern wie Job Jobse and DJ Gigola auf ein b2b mit feinstem House von AGY3NA und THC freuen.

Das reguläre Festival findet am 28. Mai statt, obendrauf gibt es eine Zusatzveranstaltung zum 30-jährigen Bestehen am 24. Juni.

Bei uns habt ihr die Chance auf 2×2 Tickets für das Opening am 9. April. Schickt uns dafür einfach bis zum 6. April eine E-Mail mit dem Betreff PollerOpening23 an gewinnen@groove.de und gebt euren vollständigen Namen sowie den eurer Begleitung an.

Groove präsentiert: PollerWiesen Opening 2023

9. April 2023

Tickets: ab 39 Euro

Jugendpark

Sachsenbergstraße 10

51063 Köln