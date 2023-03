Public Possession: Münchner Plattenladen muss umziehen

- Advertisement -

Nach zehn Jahren in der Klenzestraße 16 muss der Münchner Plattenladen Public Possession umziehen. Grund dafür ist ein Vermieterwechsel, gab das Team in den sozialen Medien an. „Wir wollen all jenen unsere Dankbarkeit aussprechen, die uns in den letzten Jahren unterstützt haben”, heißt es weiter.

In den nächsten Wochen stünden diverse Aktionen und Veranstaltungen an, zu denen bald mehr bekannt wird. Der Auszug sei nicht das Ende, sondern nur ein neuer Anfang, so Public Possession.

Auch der benachbarte Skate-Shop So Hot Right Now muss aus seinen Räumlichkeiten, wie im Post verkündet wird.