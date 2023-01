Pollerwiesen 30 Years: Runder Geburtstag in Köln

- Advertisement -

So geht runder Geburtstag: Nach dem Opening am 9. April und dem regulären Festival am 28. Mai feiert die Pollerwiesen ihr 30-jähriges Bestehen am 24. Juni nochmals, und zwar im Kölner Jugendpark und den Clubs Bootshaus und Gewölbe. Das heißt: Der Tag geht in die Nacht über, bis ein hoffentlich warmer Sommermorgen die Feierlichkeiten sanft beendet.

Das Line-up für Pollerwiesen 30 Years bleibt noch ein Weilchen unter Verschluss, angesichts der bestätigten Acts für Opening und die Pollerwiesen in Dortmund darf man aber mit Großem rechnen. Tages- und Nachttickets sowie Zugang zu Schließfächern könnt ihr euch hier holen.

GROOVE präsentiert: Pollerwiesen 30 Years

24. Juni



Tickets: Tagesticket 29€, Nachtticket 19€



Köln, verschiedene Locations