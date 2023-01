Thailand: DJ Boogie G nach Festival-Gig verstorben

Der DJ Boogie G ist nach einem Auftritt beim Wonderfruit Festival in Thailand verstorben. Guillaume Wyss aka DJ Boogie G wurde am Morgen des 16. Dezember bewusstlos auf dem Gelände des Festivals aufgefunden. Er hatte bei der Veranstaltung am frühen Freitagmorgen von Mitternacht bis 2 Uhr ein DJ-Set gespielt.

Sanitäter versuchten, Wyss wiederzubeleben, scheiterten aber. Boogie G wurde in das Bangkok Pattaya Hospital gebracht, wo er für tot erklärt wurde. Die Todesursache ist noch unklar.

Zudem meldet die Polizei noch einen weiteren Todesfall vom selben Festival. Ein indonesischer Gast wurde ins Krankenhaus gebracht, wo nur noch ein Herzstillstand festgestellt werden konnte.

Boogie G hieß mit bürgerlichem Namen Guillaume Wyss. Der gebürtige Schweizer machte sich in Bangkok als House DJ und Skater einen Namen. Das Alias Boogie G verweist auf Wyss’ enzyklopädische Kenntnis von Disco, House und Electro. Eigene Veranstaltungen und starke DJ-Sets machten Wyss zu einer Schlüsselfigur in Bangkoks House-Szene. Vor einigen Jahren stieß er dort ein Vinyl-Revival an, das er mit Vinyl-Only-Partys im Studio Lam und 12×12 antrieb. Ferner half er der thailändischen Skate-Szene mit der von ihm mitgegründeten Skateboard-Marke Preduce international bekannt zu werden. Mit Baan Preduce betrieb er auch einen Skatepark mit einer Skate-Schule.

Guillaume Wyss hinterlässt seine Ehefrau Pichy und Tochter Mimi.