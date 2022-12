Die Groove DJ-Charts mit Hadone, Jonas Yamer, Jonathan Kaspar, Maruwa, Mila Stern und The Exaltics

- Advertisement -

Hadone

Hadone (Foto: Presse)

EPs/Tracks:

Not A Headliner – Fanatical Service [Moral Standards]

Blame The Mono, DJ GUSCH, KETEK, MAXIM – Various Grooves II [LABURNŪM Records]

Lowfish – Thaw [Analogical Force Label]

DJ Ibon – Skomring [BunkerBauer]

Kenji Hint – Shibuya District [Emerald]

Imogen – Shat? [VOITAX]

Vel – He Took One Cliché [Vel]

Mathys Lenne – Liverpool Docks [Room Trax]

Slam – Mover [Soma]

Alex Wilcox – Always [TRIP]

LPs:

Rosalia – Motomami [Columbia]

Hudson Mohawke – Cry Sugar [Warp]

Mount Kimbie – MK3.5 Die Cuts / City Planning [Warp]

Jonas Yamer

Jonas Yamer (Foto: Bassam Allam)

EPs/Tracks:

LUCKER – Nailbath [Molten Moods]

Crystallmess – Issa Revenge [Nadsat]

crouds – Exit Ring [Molten Moods]

UVB – Assassination Techniques [Mord]

FAKETHIAS & Lala8 – Premium Defects [Massive Gain]

Fibra Vrgov – SFX [Self-released]

Etapp Kyle – None [IMF]

LSDXOXO – Mutant Exotic (D.Dan Remix) [Floorgasm]

NVST – Killing Your Voice (Obscure Drum Version) [Big Science Records]

River Moon – Rave Princess [self-released]

LPs:

Shao – Midnight Mountain 夜​宿​山 [Modern Sky]

Carl Gari & Abdullah Miniawy – Between The Bullet And The Front Sight, Casting Lots (Live at Haus der Kunst) [Molten Moods]

Various Artists – From Ukraine, For Ukraine [Standard Deviation]

Jonathan Kaspar

Jonathan Kaspar (Foto: Presse)

EPs/Tracks:

Inigo Vontier – Oh Yeah! [tba]

Afar – High Low (Jonathan Kaspar Remix) [Laut&Luise]

Hardt Antoine – I need Someone [tba]

Frankey & Sandrino – Der Sprung [tba]

DJ Hell – Electronic Body Music [Duat]

Red Axes – First Look [Shall Not Fade]

Jonathan Kaspar – In My Head [tba]

Shiffer – Demon Dance [Siamese]

Harvey McKay – Modulate [International Deejay Gigolo Records]

Cooper Saver – Take Your Time [FourFour Records]

LPs:

Damiano Von Erckert – The Past The Future [Aus Music]

Roman Flügel – Balmy Evening [Mule Musiq]

Oliver Sim – Hideous Bastard [Young]

Maruwa

Maruwa (Foto: Presse)

EPs/Tracks:

Asphalt DJ & Gzardin – Now & Zen [Oddysee]

MIJU x MKDSL – Metatron EP [headroom rec.]

Gabriola – Spirit Mirror [Magicwire]

Abdul Raeva – Atlas Corporation [Duality Trax]

X-Coast – House It Up [Steel City Dance Discs]

Spray – Witches Drinner EP [Craigie Knowes]

Maara – Fancy Feast [Kalahari Oyster Cult]

Byron Yeates, Roza Terenzi & D. Tiffany – Splitstep [Step Ball Chain]

Shanti Celeste – Cutie / Shimmer [Hessle Audio]

Narciss – Return of the Golden Funk EP [EURODANCE INC]

LPs:

VA – Cauldron Cooking Compilation [Mana Abundance]

Ludwig A.F. – Air [Exo Recordings International]

VA – 8th Gate [Union Trance Mission]

Mila Stern

Mila Stern (Foto: Katja Ruge)

EPs/Tracks:

Schlepp Geist – Multi Tool EP [Feines Tier]

Naeiiv – Blank Mind [Radikon]

SKALA – Quinoa [Sum Over Histories]

Robag Wruhme – Speicher 123 [Kompakt Extra]

Hardt Antoine – Acid Reach [Anemos Dance]

Sobek – Conscious Raveness [Bonkers Records]

David Dorad – Murmel EP [Kiosk ID]

JAMIIE – Unfold Voices EP [Watergate Records]

LERM (Hu), Abuk – Time Is An Illusion [Blindfold Recordings]

Mila Journée – Serendipity [Diynamic]

LPs:

Johannes Motschmann – AION 2 [Springstoff]

DJ Stingray 313 – Aqua Team [Micron Audio]

Amount – Expanding Abundance [URSL]

The Exaltics

The Exaltics (Foto: Presse)

EPs/Tracks:

Die Gestalten – Netzwerk [Die Gestalten]

Detroit In Effect – Let’s Rock All Night [Map]

V/A – MCR00007 [Micron Audio]

James Shinra – Surface EP [Analogical Force]

Client03 – Sense Combiner [Cultivated Electronics]

Lloyd Stellar – Randomized Lifeforms [Pulse Drift Recordings]

EDO8 presents Binary System – Binary System [Clone West Coast Series]

Ten Lardell – Anterspace 02 [Anterspace]

Obergman – Centre Of mass [Pariter]

Moy – Orbital Resonance [Emotec]

LPs:

Dopplereffekt – Neurotelepathy [Leisure System]

Ratsnake – Just A Genesis [Place No Blame]

DJ Stingray 313 – Aqua Team (Reissue) [Micron Audio]