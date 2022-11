2022 war ein Jahr. Bayern wurde Meister, die Queen starb, Wälder brannten, Boris Becker musste in den Knast. Daneben: Krieg, Klima- und Coronakrise. Ach ja, zwischendurch feierten wir in Clubs und fuhren auf Festivals, hörten Trance und Techno und taten so, als wär das alles noch nie dagewesen. Manchmal hatten wir deswegen ein schlechtes Gefühl, meistens war es uns egal. Weil das eben auch geht – eine gute Zeit haben, während die Welt beschissen bleibt.

2023 wird ein gutes Jahr. Es kommt zwar erst, aber wir hoffen’s mal! Damit uns auf der Zielgeraden zum Jahresabschluss nicht die Puste ausgeht, schwelgen wir in Erinnerungen – an den Sommer, an den Bass und an all die Britney-Spears-Edits, die auf 145 Beats in der Minute durch unsere Gehörgänge galoppierten.

Wir fragen euch: Wie war dieses Musikjahr 2022? Welche Sounds haben euch bewegt? Warum habt ihr schon wieder Bock auf Festivalfeeling? Lasst uns wissen, was ihr denkt: Im GROOVE-Leser:innenpoll 2022.

Weil wir eure Gedanken und Zeit schätzen, verlosen wir unter allen ausgefüllten Umfragen tolle Preise. Ob Bücher oder Plattenpakete, Bluetoothspeaker, Luxussneaker, DJ-Controller, Festivaltickets, Armbanduhren, Designersweater oder Studiosoftware – ihr sucht aus, wir liefern!

Der Poll läuft bis zum 11. Dezember um Mitternacht.

Native Instruments KOMPLETE 14 ULTIMATE Collector’s Edition

VST-Sammlung

Du bist Sounddesigner:in oder Musikproduzent:in, komponierst für Orchester oder samplest für den Dancefloor? Native Instruments ist dein way to go! Seit über 20 Jahren begleitet die Berliner Firma von der ersten MIDI-Note bis zum finalen Mastering. Kein Studio kommt heute ohne Plugin von Native Instruments aus, kein:e Producer:in verzichtet freiwillig auf den Sound, der sich aus über 140 Synthesizern und Effektgeräten durch deine Studiomonitore schleifen lässt.

Mit der Komplete 14 Collector’s Edition kriegst du das bislang größte Bundle von Native Instruments mit allen Tools und Apps für professionelle Komponist:innen und Sound-Designer:innen. 148 Instrumente und Effekte mit neuen Klangerzeugern wie dem Vakuumröhren-Synth Knifonium oder der Nachbildung des Oberheim-SEM-Moduls aus den Siebzigern als bx_oberhausen von Brainworx erweitern deine Klangvielfalt. Tausende Samples, Loops und One-Shots decken alle Soundbedürfnisse. Außerdem kommt das Bundle mit Kontakt 7 und Reaktor 6 – zwei Plattformen, auf denen du eigene Instrumente entwickeln kannst, um noch mehr aus deinen Ideen rauszuholen. UVP: 1799 Euro

native-instruments.com

Traktor Kontrol S4

DJ-Controller

Vier Decks, ein Mixer – alles in einem Gerät, das in deinen Rucksack passt. Mit dem Traktor Kontrol S4 MKIII lieferst du auf jedem Event ab. Ob auf der Mainstage beim Tomorrowland oder im Partykeller unter Freund:innen, der Controller von Native Instruments kommt in einem Layout, das du aus jeder DJ-Booth kennst. 16 Pads leuchten auch in den dunkelsten Ecken des Clubs, auf zwei Displays überblickst du immer deine Tracks, jeder Effekt sorgt für den perfekten Übergang. UVP: 849 Euro

native-instruments.com

Ableton Live 11 Standard + Note

Digital Audio Workstation

Du stehst in der Bahn, in der Schlange vor dem Club oder wie Max in der Sonne und hast gerade die Idee für den ultimativen Bänger? Mit der neuen Ableton-App Note tippst du deine Song-Idee in dein Smartphone oder sammelst Field-Recordings ein. Und dann: Magic! Über die Ableton Cloud synchronisiert sich die Skizze mit deinem DAW-Projekt. In Live 11, dem Industriestandard unter den Producer-Softwares, produzierst du den finalen Track. Noch nie war Musikmachen einfacher, noch nie hat es so viel Spaß gemacht. Wir verlosen Ableton 11 Standard zusammen mit Note (Achtung: Apple-only) im Spezialbundle. UVP: 349 Euro (Ableton Live 11 Standard); 6,99 Euro (Ableton Note)

ableton.com

Pioneer DJ DM-50D-BT

Monitorlautsprecher

Keine Kabel, kein Chaos! Pioneer hat den beliebten Aktivlautsprechern DM-50D einen Bluetooth-Button spendiert. Damit pairst du Laptop oder Smartphone schneller, als andere ihre Klinkenkabel sortieren. Egal, ob du die Speaker zum Produzieren oder Auflegen verbindest, mit dem „2-way sound mode” punktet Pioneer in beiden Fällen mit klarem Sound und harten Bässen. Wir verlosen ein Lautsprecherset DM-50D-BT. Weil die Speaker sowohl in Schwarz als auch in Weiß zu haben sind, entscheidest du, welche Farbe in deinem Studio landet. UVP: 269 Euro

pionoeerdj.com

Bitwig Studio

Digital Audio Workstation

Mit Bitwig Studio startete vor acht Jahren eine neue Digital Audio Workstation mit flexiblen Tools und einem schlanken Workflow. Dieses Jahr wurden drei umfassende neue Updates veröffentlicht – mit starken neuen Audio-, Noten- und Spektraleffekten sowie einem Convolution Device. Von Anfang an punktet Bitwig mit seiner intuitiven Bedienbarkeit und Modularität. Amateur:innen und Profis loben immer wieder den flüssigen Workflow, für den keine mühevolle Einarbeitung notwendig ist. Der Clou der Software liegt in der Integration aller wichtigen Klangbausteine, deshalb geht Bitwig auch sehr schonend mit den Ressourcen deines Laptops um. Bitwig ist anpassungsfähig: Fast alle gängigen Controller können genutzt werden. Mit ihren umfangreichen Modulations-, Automations- und flexiblen Editiermöglichkeiten ist Bitwig Studio die Digital Audio Workstation, die dich dazu inspiriert, kreativ freizudrehen. Wir verlosen eine Voll-Lizenz der einzigartigen Produktions- und Performance-Software. UVP: 299 Euro

bitwig.com

IK Multimedia iLoud Micro

Studiomonitore

Dein Laptop ist ein Studio, das du im lauschigen Grün deiner Datsche ebenso aufbauen kannst wie auf dem heimischen Küchentisch oder am Strand von Lombok. Einen Schönheitsfehler gibt es dabei allerdings: das Monitoring. Niemand möchte schließlich stundenlang Schalldruck auf dem Kopfhörer haben. Da kommt die norditalienische Instrumentenschmiede IK Multimedia ins Spiel. Mit den Monitorboxen iLoud Micro macht ihr euer Digitalstudio komplett portabel. Gerade 18 x 13,5 x 9 Zentimeter groß sind die Boxen. Dass den Italiener:innen ein schickes Design ebenso am Herzen liegt wie eine komfortable Bedienung, macht diese Lautsprecher noch attraktiver. So sind sie sogar über Bluetooth anzusteuern. Was ihre Klangfülle angeht, stehen sie großen Studiomonitoren in nichts nach. Das stellt das System aus Bassreflexbox, Hoch- und Tieftönern, getrennten Verstärkern und einer digitalen Steuerung sicher. UVP: 279 Euro

ikmultimedia.com

U-he: Repro

Synthesizer-Plugin

Frage an die digital natives: Wer sehnt sich nicht nach analogem Knistern? Der Repro von u-he staubt die Schaltpläne der Vergangenheit ab und modelliert in analoger Ehrfurcht zwei klassische Synthesizer: den Pro One und den Prophet-5 von Sequential Circuits. Jedes Detail der Originale wurde durch Schaltkreisanalyse erfasst, um ein möglichst authentisches Modell zu erstellen. Alle subtilen Eigenschaften und sogar die Macken der Originale sind im Repro von u-he vorhanden. Für mehr Knistern im Digitalen. UVP: 149 Euro

u-he.com

Docklands 2023

1×2 Festivaltickets

Foto: Florian Genz

Nächstes Jahr tanzen 15.000 Leute beim Docklands Festival in Münster und du bist dabei! Egal für welche der vier Open-Air-Bühnen du dich entscheidest, zu welchem Set du dich verlierst oder auf welcher Aftershow du dich wiederfindest – wir verlosen 1×2 Tickets für den 10. Juni 2023 und das beste Sound-Setup im schönen Münsterland. Tickets ab 39 Euro

docklands-festival.de

Fusion Club

2×1 Jahresticket

Wer in NRW zu House & Techno feiern will, kommt am Fusion Club nicht vorbei. Seit über 25 Jahren zieht es Raver:innen in die ehemalige Fabrikhalle am Haverkamp. Auf mehreren Floors tanzt man zu den Sounds lokaler und internationaler DJ Größen, im Chillroom erholt man sich von ihr und im „Outdoorbereich” wärmt man sich für die neue Runde auf. Übrigens: Wer einmal kommt, wird öfter kommen. Deshalb verlosen wir für alle ab 18 Jahren 2×1 Jahresticket (+1 bei jeder Veranstaltung) für den Fusion Club.

fusion-club.de

Garbicz 2023

1×2 Festivaltickets

Foto: Jason Ekvidi

Von Berlin brauchst du keine zwei Stunden zum Garbicz Festival in Polen. Ein Kurzurlaub für neurotisch Gestörte um sich mal die Birne abzuschrauben. Kopfloser Raver sucht Köpfchen. Irgendein neues Selbst wird er schon finden. Wer zum zehnjährigen Jubiläum zwischen 2. und 7. August 2023 auftreten wird, geben die Organisator:innen des Garbicz Festivals bald bekannt. 1×2 Tickets für den Waldausflug verlosen wir vorab. Tickets ab 440 Euro

garbiczfestival.com

Lighthouse 2023

1×2 Festivaltickets

Das Lighthouse Festival pustet die Kerzen vom Kuchen – 2023 bumpert die Basstrommel zum zehnten Mal auf Istrien. Die kroatische Halbinsel verwandelt sich für ein verlängertes Wochenende vom Urlaubsort zum Hotspot für Vierviertelkicks. Vom 25. bis 29. Mai holt man sich die Grundbräune für die Sommermonate. Pack die Badehose, nimm dein Köfferlein und nischt wie raus zum Lighthouse Festival. Für urlaubsreife Fans von Techno, Strand und House-Musik verlosen wir vorab 1×2 Festivalpässe – ohne Unterkunft.

lighthousefestival.tv

MELT 2023

1×2 Festivaltickets

Foto: Michael Bombke

Du willst aufs MELT Festival? Wir verlosen Tickets! Vom 8. bis 11. Juni 2023 findet das MELT in der Eisenstadt Ferropolis statt. Wer schon mal dort war oder googelt, weiß: Das Festival ist für sein außergewöhnliches Booking bekannt. Ob Indie, Hip Hop oder Techno: Was sich gerade auf Platten dreht oder über Playlisten streamt, knallt beim MELT aus den Lautsprechern – und steht in den Folgejahren meist auf deutlich größeren Bühnen. Das Beste: Nächstes Jahr stehen du und dein Darling auf der Liste. Wir verlosen 1×2 Tickets für das Festivalwochenende. Weekend-Tickets ab 149 Euro

meltfestival.de

Nachti 2023

1×2 Festivaltickets

Foto: Anke Guderle

Good News: 2023 findet wieder ein Nachti in Olganitz statt! Was in diesem Jahr unter dem Namen „Escape To Olganitz” über das Sachsener Schullandheim schallte, knüpfte bereits an alte Nachtdigital-Erinnerungen an. Das Publikum blieb stabil, der See glitzerte wie damals und das Line-up brachte Acts wie DJ Mell G, Palms Trax und Rosa Terenzi nach Olganitz. Soll heißen: Die Hundstage zwischen 4. und 6. August verbringt man nächstes Jahr auf dem Nachti. Wir verlosen dafür 1×2 Tickets.

nachtdigital.de

Nation of Gondwana 2023

1×2 Festivaltickets

Foto: Pia Senkel

Keine Autostunde von Berlin flüchten jährlich 10.000 Menschen in eine Parallelwelt zwischen Birke und See mit der wahrscheinlich schönsten Festivalwiese im Zentrum. Nächstes Jahr findet die Nation zum 29. Mal statt. Vom 21. bis 23. Juli 2023 droppt man auf dem Acker zu Techno, Trance und Tribal-Takten aus der Realität – sofern man eines der begehrten Tickets ergattert hat. Wir verlosen 1×2 Tickets, weil Eskapismus aus der Gegenwart im Doppelpack noch mehr Freude bereitet.

pyonen.de

PollerWiesen Opening 2023

1×2 Tickets

Anfang der Neunziger organisierten ein paar Freunde illegale Raves in den Wäldern um Köln. Einige Jahre später ist daraus ein legales Festival mit 9000 Besucher:innen geworden. Am 9. April 2023 eröffnet die PollerWiesen das runde Jubiläum mit einem Outdoor-Opening im Kölner Jugendpark. Am Abend geht’s im Bootshaus und Gewölbe weiter. Wir verlosen 1×2 Tickets für die Party in NRW.

pollerwiesen.org

Suncébeat 2023

1×2 Festivaltickets

Foto: Hannah Metcalfe

Wer den nächsten Urlaub an der Adria noch nicht geplant hat, synchronisiert sofort den Google-Kalender. Zwischen 20. und 27. Juli 2023 glitzert an der kroatischen Küstenstadt Tisno mehr als nur das Meer. Beim SuncéBeat Festival rotiert die Discokugel schließlich über dem Sandstrand. Wir verlosen 1×2 Tickets für Europas bestes Festival für klassischen US-Deep-House.

suncebeat.com

AIAIAI TMA-2 Studio

Studiokopfhörer

Frag Producer:innen nach dem wichtigsten Tool im Studio, sie alle antworten: die Kopfhörer! Wer stundenlang an Tracks arbeitet, achtet nicht nur auf höchste Audioqualität. Der Tragekomfort muss stimmen. Der TMA-2 STUDIO von AIAIAI vereint deshalb beides – detaillierter Klang mit Biozellulose-Membran und supersofte Alcantara-Ohrpolster. Kein Wunder, dass Artists wie Bonobo und Brodinski auch im Studio auf Kopfhörer von AIAIAI setzen. Überzeug’ dich selbst – wir verlosen einen TMA-2 Studio. UVP: 269 Euro

aiaiai.audio

Philips Bluetooth Speaker S7807

Lautsprecher

Ob man nach einer langen Nacht vor dem Club hockt, vegane Würstel übers Lagerfeuer hängt oder zum Wellness-Wochenende abtaucht – „wär’ doch echt chillig, wenn irgendjemand eine Bluetooth-Box dabei hätte!” Mit dem neuen Philips S7807 rumpelt es zu jeder Uhrzeit. Egal, wo du bist: Der mobile Speaker pumpt Bässe, für die man aus dem Darkroom flüchtet, und zischelt mit Hochtöner aus dem HiFi-Heaven. Weil der Akku mit 24 Stunden Laufzeit länger durchhält als müde Knochen nach einer Klubnacht, verlängert man schon mal die Playlist. Übrigens: Der Philips S7807 Bluetooth Speaker flext in mattem Raver-Schwarz. Wer damit nicht in den Club kommt, fährt eben zum Badestrand. UVP: 199,99 Euro

philips.de

Off White 2.0

Herren-Sneaker

Halb Hollywood schwört auf seine Sneaker. Wir verlosen sie! Virgil Abloh, bis zu seinem Tod einer der gefragtesten Modedesigner der Welt, schuf mit Off-White eine Marke, die zwischen Lifestyle und Luxus in den Alltag tritt. Die Low Vulc kommen mit lässigem Design auf strapazierfähigem Canvas. Wer damit auffallen will, spielt mit. Wir reichen euch den Schuhlöffel – für Herren-Sneaker in Größe 44. UVP: 389,69 Euro

def-shop.com

Casio G-Shock GA-B2100C-9AER

Armbanduhr

Schon wieder hell? Mit deiner neuen G-Shock von Casio weißt du immer, wie spät es ist. Via Bluetooth connectet sich die Uhr an deinem Handgelenk mit dem Smartphone in deiner Tasche – für aktualisierte Zeitangaben, egal in welchem Teil der Welt du dich gerade befindest. Durch das carbonverstärkte Resingehäuse glänzt deine Casio auch nach der längsten Klubnacht. Fünf einstellbare Alarme erinnern dich außerdem, wenn das Wochenende naht. Und in der Nacht leuchten nicht nur deine Augen, sondern auch die Anzeigen auf dem Super-Illuminator-Display. Übrigens: Mit deiner neuen Casio hast du immer Power im Akku: Solarzellen machen die Uhr zum Klimaschoner unter den Armbanduhren. UVP: 159 Euro

gshock.casio.com

Jacquard Sweater von Aurelia Paumelle

Sweatshirt

Paul Kalkbrenner trägt sie, Pan-Pot auch. Richie Hawtin schlüpft ebenso wie Carl Craig in ihre Bomberjacken, T-Shirts oder Sweater. Man könnte glauben, Aurelia Paumelle entwirft Mode für Menschen, die als DJs hinter Booths werkeln. Doch die Minimal-Kollektionen der Berlinerin sind nicht nur im Club gefragt. Was aus ihrer Boutique in Prenzlauer Berg auf Stoffen landet, tragen Menschen auf der ganzen Welt. Vielleicht auch du? Wir verlosen den Jacquard Sweater im Tribal-Design in den Größen S, M oder L. UVP: 130 Euro

aureliapaumelle.com

Champion Eco Future

Hoodie

Weißt du eigentlich, dass Champion den Hoodie erfunden hat? Als Original sorgt die Marke mit dem „C” seit über 80 Jahren für bequeme Kapuzenpullover, die im Gym genauso stylisch rüberkommen wie auf dem Weg ins Büro oder beim Casual Dinner. Weil die Baumwolle aus nachhaltigem Anbau kommt, trägt man die Retro-Vibes von Champion besonders gern. Deshalb ziehst du dir die Kapuze neu ins Gesicht – wir verlosen einen Hoodie in Größe XL aus der nachhaltigen Eco Future Linie in dieser Farbe. UVP: 55,90 Euro

championstore.com

Freitag The Real Rip-Off F201-X-Pete

Rucksack

Wer einmal einen Backpack von Freitag auf dem Rücken hatte, weiß: Die Schweizer Firma produziert Rucksäcke und Taschen für die urbane Ewigkeit. Die aufbereiteten LKW-Planen sehen schließlich nicht nur „megagüet” aus. Sie begleiten dich auch über Jahre in deinem Alltag. Mit dem THE REAL RIP-OFF hat man sich in Zürich nun etwas Besonderes einfallen lassen: Statt überschüssige Planen aus der Produktion zu nehmen, kommen sie im abgerissenen Inside-Out-Style auf deinen Rücken. Wir verlosen einen F201-X PETE. Kleiner Hinweis: Da alle Freitag-Produkte Unikate sind, weicht die zu gewinnende Tasche vom Bild ab. UVP: 200 Euro

freitag.ch

Tresor: True Stories (Tresor)

3x Buch

31 Jahre Tresor haben Erinnerungen hinterlassen. Weil sie auch für Menschen interessant sind, die noch nie zwei Füße in den Berliner Techno-Club gesetzt haben, können manche davon in True Stories nachgelesen werden. Tresor-Gründer Dimitri Hegemann erzählt ebenso wie Regina Baer, Jeff Mills, Electric Indigo und Thomas Fehlmann von einer Zeit, die man auf über abgedruckten 400 Fotos auch sehen kann. Wir verlosen dreimal Techno-Nostalgie in Buchform. UVP: 49 Euro

tresorberlin.com

Paul Hanford, Coming to Berlin (Velocity Press)

3x Buch

Künstler:innen und Musiker:innen, DJs und Designer:innen, die falschen Freund:innen und die Kaputten – sie alle kamen irgendwann nach Berlin. Und blieben. Zumindest manche. Über ein paar von ihnen hat der Journalist und Podcaster Paul Hanford ein Buch geschrieben. Eines, das sich in Begegnungen mit Menschen erzählt, die zwischen Moabit und Marzahn landeten, manchmal sieben Stunden vor dem Berghain anstanden und nur heimkommen wollten. Bock aufs Nachlesen? Wir verlosen drei Exemplare von Coming To Berlin. UVP: 10,99 Euro

velocitypress.uk

Brox+1 – Berlin Possibility: Rave in Ruinen. Clubkultur 1991 bis 2000

1x Buch

Über Techno im Berlin der Neunziger wurde alles gesagt – aber noch nicht gezeigt! Der Fotograf Christian Brox ändert das mit Brox+1. Berlin Possibility: Rave in Ruinen. Clubkultur 1991 bis 2000. Sein Fotoband beamt dich in über 300 Aufnahmen in eine Zeit zwischen Mauerfall und Kellerraves. Was er damals vor die Linse holte, wirkt heute so weit weg, man muss es gesehen haben. Deshalb: Augen auf! Wir verlosen ein Exemplar von Berlin Possibility, das Christian Brox vorab für dich signiert. UVP: 60 Euro

velocitypress.uk

Zum Bungalowdorf 1. A Nachtdigital book by Christian Rothe

1x Collector‘s Box mit 12″-Vinyl und Fotoprint

Zum Bungalowdorf 1 schnürt 268 Seiten Nachtdigital in einen Fotoband, mit Aufnahmen von Christian Rothe, der das Festival in Olganitz seit Jahren mit seiner Kamera dokumentiert. Wer die Bilder betrachtet, treibt spontan auf dem See, während die Sonne sich im Wasser spiegelt und der Bass von einem Sommer wie damals erzählt. Wir haften zwar nicht für Nostalgie, verlosen aber eine Collector’s Box – inklusive superseltener Scheibe mit Tracks von Olivia, Robag Wruhme, Map.ache und DJ Playlist und einem 20 x 30 cm Fotoprint limitiert auf einen Abzug – damit wird jede Box zum Unikat. UVP: 150 Euro

nachtdigital.de

Clone

Plattenpaket

RRR-X – Knox & Hawkins – Sonic Minds EP

RRR006 – Jodey Kendrick – Changes

RRR003 – Frequency – Trigger Treshold / Shift Echo

C#DUB046rmx – Ryan James Ford – Exshaw Remixes

CJFD34 – Takuya Matsumoto – 85/88

CWCS021 – EDO8 presents Binary System

Royal051 – Felipe Gordon – Impresiones ácidas

C#DUB047 – Alden Tyrell – Microcomposer

CAL018LP – Arpanet – Quantum Transposition

C#ToteRed – Tote bag

clone.nl

Cocoon

Vinyl- und Merch-Paket

Sven Väth – Catharsis Shirt in S, M, L oder XL

Extrawelt – Schöne Neue Extrawelt (Limited Edition)

Various Artists – Cocoon Compilation T (6x 12″ Box)

Sven Väth und Tobias Rehberger – Card Holder & Wallet

cocoon.net

Delsin

Plattenpaket

149DSR – Answer Code Request – Shattering

150DSR – Voiski – The End Of Fiction EP

153DSR – Artefakt – Brain Dripper EP

DSR-C17 Brendon Moeller – Highly Concentrated

delsinrecords.com

Drexciya

3x Plattenpaket

Neptune’s Lair 2LP

Hydro Doorways 12″

Harnessed The Storm 2LP

Digital Tsunami 12″

Neu! – 50! – Grönland Records

Box-Set

Hallogallo! Vor 50 Jahren kam die erste Platte von Neu! raus. Zum goldenen Jubiläum legt Grönland Records das Gesamtwerk der Krautrock-Kumpels um Klaus Dinger und Michael Rother neu auf. Beim Unboxing hebt man neben fünf CDs und einer Neu!-Schablone auch ein kleines Büchlein aus. Was David Bowie, Sonic Youth oder Radiohead aus dem Sound der Düsseldorfer Band zogen, hört man aber besser nach. Wir packen ein CD-Boxset unter deinen Weihnachtsbaum. UVP: 50 Euro

groenland.com

HHV

Plattenpaket

Galvanica – Nightlights In Japan HHV Exclusive Curacao Blue Vinyl Edition

Laura Angel – If You Want / Summer Time HHV Exclusive Blue Vinyl Edition

Mort Garson – Mother Earth’s Plantasia HHV Exclusive Dracula Celosia Red And Grey Splatter Vinyl Edition

Surprise Chef – Education & Recreation HHV Exclusive Green & Cream Vinyl Edition

To Rococo Rot – The John Peel Sessions Bureau B x HHV Exclusive Orange Vinyl Edition

hhv.de

Kalahari Oyster Cult

Plattenpaket

OYSTER34 – Sansibar – Sans Musique

OYSTER35 – V.A. – Elsewhere XX

OYSTER36 – Liquid Earth – Scope Zone

OYSTER38 – Vladimir Gnatenko – Rainalice

OYSTER39 – RDS – Suite

Kalahari Oyster Cult

Mute

Plattenpaket

STUMM473 – Nicolas Bougaïeff – Begin Within

STUMM476 – Pole – Tempus

MUTE642 – Yann Tiersen – Kerber Remixes

STUMM279 – Recoil – subHuman

STUMM173 – Recoil – Liquid

STUMM159 – Recoil – Unsound Methods

STUMM454 – A Certain Ratio – Loco live at Hope Mill Studio

Mute

CD-Paket

STUMM473 – Nicolas Bougaïeff – Begin Within

STUMM476 – Pole – Tempus

STUMM481 – Terence Fixmer – Shifting Signals

STUMM279 – Recoil – subHuman

STUMM173 – Recoil – Liquid

STUMM159 – Recoil – Unsound Methods

mute.com

Ninja Tune

Plattenpaket

BRC684 Bonobo – Fragments (2×12“)

ZEN280 Odesza – The Last Goodbye (2×12“)

ZEN284 TSHA – Capricorn Sun (2×12“)

ZEN286 PVA – Blush (2×12“)

BD305 Lyzza – Mosquito (2×12“)

Tresor Records

Plattenpaket

Tresor325 – Minimal Violence – Phase Three

Tresor327 – Brunson – Hug Your Friends

Tresor329 – Oscean – Ideoma

Tresor333 – Torus – 333 Mirrors

Tresor335 – Jensen Interceptor x DeFeKT – Free Your Mind

Tresor338 – The Fear Ratio – Slinky

Tresor341 – Maedon / Adam X – The Lion & The Ram

Tresor343 – Oscean – Multirays

Tresor345 – Yazzus – Black Metropolis

Tresor349 – Jensen Interceptor x DeFeKT – Free Your Bod

tresorberlin.com