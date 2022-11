Younger Than Me: Trackpremiere von „The Early Sound Of Nothing (Maruwa Remix)”

Hinter dem Alias Younger Than Me steht der aus Italien stammende Wahlberliner Francesco Mingrino, der mit seinen Produktionen, als DJ und Labelbetreiber kräftig zur massiven Renaissance des Neunziger-Rave-Sounds beiträgt.

Nach Veröffentlichungen auf Bordello A Parigi, Tusk Wax und dessen Unterlabel 90’s Wax gelingt Mingrino nun der große Coup auf Warning. Das Label, dessen unverkennbare visuelle Signatur ein warnendes Gelb auf schwarzem Grund ist, hat sich binnen kurzer Zeit aus guten Gründen als Marke in Sachen schnellem, drückendem, trancy Ghetto-House etabliert.

So ist das Match zwischen Younger Than Me und Warning eine logische Konsequenz: Die EP WAR1206 umfasst zwei Tracks mit jeweils einem Remix. Wir stellen heute exklusiv „The Early Sound Of Nothing” im Maruwa-Remix vor. Maruwa schleift aus dem Gabber-angehauchten Original-Rohdiamanten ein glitzerndes Rave-Juwel – im Unterbau trippig-treibender Rave-Bass, überbaut mit Vocal-Einsprengseln und perfekt arrangierten Klavier-Chords.

Hört hier die Premiere von Younger Than Me – „The Early Sound Of Nothing (Maruwa Remix)”:

Younger Than Me – WAR1206

1. The Early Sound Of Nothing

2. The Early Sound Of Nothing (Maruwa Remix)

3. Counter Future

4. Counter Future (Sophie du Palais Remix)

VÖ: 11. November 2022

Format: Vinyl/Digital