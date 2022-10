Tanzbretter: Neuer BR-Podcast über die Geschichte der elektronischen Musik

Am 17.10. hat der Bayerische Rundfunk mit Tanzbretter einen Podcast über die Geschichte der elektronischen Musik veröffentlicht. In insgesamt fünf Folgen sprechen Popjournalisten Jens Balzer und Tobi Müller mit unterschiedlichen Gästen über die Geschichte der elektronischen Musik in Deutschland, etwa über den Aufstieg Berlins zur Techno-Hauptstadt und die Rolle, die der Mauerfall in diesem Zusammehang hatte.

Mit dabei sind Kenner:innen der Szene wie Produzentin und Ex-Hard-Wax-Mitarbeiterin Mo Loschelder, der technische Leiter des Berghains, Krischan Makswitat, die Journalistin Laura Ewert sowie die ehemalige GROOVE-Redakteurin Laura Aha.

Alle Folgen lassen sich hier abrufen.