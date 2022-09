Honey Dijon: Künstlerin startet Partyreihe in der Panorama Bar

Honey Dijon startet eine neue von ihr kuratierte Partyreihe in der Panorama Bar. Die erste Jack Your Body wird am 28. Oktober 2022 stattfinden. Die Eventreihe solle die Extravaganz von House Music einfangen. Es werde Musik gefeiert, die ohne Grenzen alle Facetten des Genres Dancefloor abbilden wird, verspricht die Produzentin und DJ aus Chicago.

Neben Honey Dijon wird am 28. Oktober Luke Solomon auftreten. Die britische House-Legende hat mit Dijon zuletzt auf Beyoncés neuem Album Renaissance zusammengearbeitet. Außerdem an den Decks: der Londoner Sänger und DJ Josh Caffé und Suze Ijó aus Rotterdam.

Drei weitere Ausgaben von Jack Your Body sind für 2023 geplant. Weitere Infos folgen.