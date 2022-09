The Warehouse Project: Kurzdokumentation veröffentlicht

Das Warehouse Project in Manchester hat Sound und Szene der Stadt nachhaltig geprägt. Nun erscheint eine knapp 13-minütige Kurzdokumentation über die legendäre Partyreihe, die seit 2019 im Depot Mayfield ansässig ist.

Der Kurzfilm von Ben Carey und Stephen Dunn handelt von der Historie des Warehouse Projects, erklärt die zahlreichen Locationwechsel und fokussiert sich auf die Impulse, aus denen das einzigartige Konzept entstanden ist. The Warehouse Project gilt als eine der bekanntesten Veranstaltungsreihen des Landes und findet von September bis Neujahr statt.

In der Dokumentation berichten die drei Gründer Rich McGinnis, Sacha Lord und Sam Kandel von der Entstehung und dem Werdegang der Veranstaltung, die bis heute globalen Einfluss hat. Originalaufnahmen, Kurzinterviews von Mitwirkenden und DJs wie Kerri Chandler, KiNK, Jayda G oder Moxie sowie exklusives Backstage-Material erzeugen ein umfangreiches Bild einer Partyreihe, die für viele so viel mehr ist als eine Aneinanderreihung von Clubnächten: „It feels like a festival to me, when I got there it reminded me of Sonar”, sagt Annie Mac.