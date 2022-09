25AV: Neue audiovisuelle Plattform mit Open Call

Die drei Online-Radiosender Radio 80000, Radio Raheem und Kiosk Radio haben eine Plattform gegründet, die es sich zum Ziel setzt, die europäische Musik- und Kunstszene miteinander zu verbinden. 25AV möchte bisher unbekannte Talente fördern und nimmt dafür bis zum 14. Oktober Einreichungen von Musiker:innen sowie Kunstschaffenden entgegen.

Die Plattform setzt auf transnationale und interdisziplinäre Kollaboration. Musikproduzent:innen und Kunstschaffende aus diversen Ländern sollen als Duos zusammenarbeiten und audiovisuelle Klang-Performances konzipieren. Ein unabhängiges Kuratorium wählt aus allen Bewerbungen insgesamt 18 finale Gemeinschaftsprojekte aus, die in drei Galerien in Brüssel, Mailand und München ausgestellt werden. Die Werke werden auf der 25AV-Website präsentiert und von den beteiligten Radiosendern gefördert. Drei der 18 Projekte haben zusätzlich die Chance auf eine zehntägige Residency in einer der Galerien mit der Möglichkeit, live zu performen.