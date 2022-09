Anthea (Foto: Marie Staggat)

Am 3. September geht das diesjährige Blies Festival am gleichnamigen See in Ludwigshafen an den Start. Bereits im letzten Jahr konnte der Tagesrave die Raver:innen und Musikenthusiast:innen der Rhein-Neckar-Region für sich gewinnen – mit erwarteten 3000 Gästen soll es aber auch 2022 wieder familiär und gemütlich zugehen.

Das gilt aber nicht für die Musik: Ben UFO, Octo Octa und Roman Flügel stehen tagsüber an den Decks auf der Lichtung – nachts heizen Anthea, Nicolas Lutz und Karine & Andrey Shakolin auf der offiziellen Aftershow-Party ein. Insgesamt 22 Stunden Rave am Stück sind möglich!

Lust? Wir verlosen 2×2 Tickets. Schickt bis Freitag, 2. September eine Mail mit dem Betreff BLIES22, eurem vollen Namen und dem vollen Namen eurer Begleitung an gewinnen@groove.de.

GROOVE präsentiert: Blies Festival

3. September 2022

Tickets

ab 27 Euro

Ort

Am Blies-See

Nibelungenallee

Ludwigshafen