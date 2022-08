MCR-T (Foto: Wesley Kate/@wesleekatecreative)

Bei strahlendem Sonnenschein feierte MCR-T alias MCNZI den Release seines neuesten Albums My Voice My Weapon Of Choice. Der Berliner Künstler lud dafür jede Menge musikalische Hochkaräter in die Else ein. Mit dabei waren neben DJ Fuckoff auch die Detroiter Ghetto-Tech-Legende DJ Assault.

In der elektronischen Musik gibt es nur wenige Artists, die Crowd-Controll so gut beherrschen wie MCR-T. Durch mitreißende Rap-Einlagen und ein gutes Abwägen zwischen alten und neuen Songs trieb er das Publikum nach vorne und verwandelte die Else, für dessen Event die Porzellan Bar verantwortlich war, in einen Hexenkessel. Selbst bei neuen Songs hob die Crowd ab. „West-Berlin, West–, West-Berlin”, schallte nach einigen Minuten über den gesamten Floor – eine Strophe aus dem Lied „West Berlin Bass”.

Die Schlange vor der ELSE vor der Release-Party (Foto: Felix Messmer)

Das Intro „I am the Damager” war der perfekte Start für den Abend. Ein langer und tiefer Bass kreierte spürbare Anspannung. Als MCR-T auf die Bühne sprang, flippte die Menge aus. Ein wagemutiger Fan kletterte sogar auf einen der Bäume und vibte kopfüber zu den neuen Songs. MCR-T blieb auch an diesem Abend seinem Stil treu und wechselte in bekannter Leichtigkeit die verschiedenen Genres. Die Leute tanzten ausgelassen zum Rocksong „Ätzend”. Bei „Wenn der Mond in mein Herz kracht” – eine schnulzige Liebeserklärung an die Berliner Nachtszene – lagen sich manche sogar in den Armen. Nach über zwei Stunden Playtime bedankte sich MCR-T bei seinen Fans und machte Platz für seinen Support.

DJ Assault hinter dem Mischpult (Foto: Wesley Kate/@wesleekatecreative)

Leider war der Auftritt von DJ Assault ein Wermutstropfen. Seine Beats pumpten viel zu leise aus den Lautsprechern. Fans beschwerten sich, die Stimmung, die MCR-T aufbaute, war dahin. DJ Assault ließ sich von den Umständen nicht beeinflussen und spielte, seinem Status entsprechend, das Set lässig herunter. Seine Supporter übertönten derweil bei Hits wie „Sex on the Beach” die Lautstärke der Boxen.

Am späteren Abend schwitzte das Publikum bei Sahara-ähnlichen Temperaturen zu den Sets von DJ Fuckoff und Lúcia Lu. Setzte jemand einen Limetten-Zitronen-Aufguss auf dem Dancefloor an, man hätte glauben können, in einer Sauna gelandet zu sein. Die Hitze spiegelte sich auch in der Stimmung der Crowd wider. Von Breakbeats und hohem Tempo angetrieben, lechzte das durchgeschwitzte Publikum nach weiteren Songs.

Insgesamt war die Releaseshow in der Else ein Erfolg. Die Location passte perfekt zu den milden Sommertemperaturen. Dank MCR-Ts Auftritt konnten die Fans in den frühen Morgenstunden erschöpft, aber mit gutem Gefühl den Nachhauseweg antreten.