Wolle XDP (Foto: Tillman Brembs/Zeitmaschine)

Ende der 1980er-Jahre gab es einen Streit um die Schreibweise von Techno, oder um das, was durch das Wort „Techno” beschrieben werden kann. Während es für die einen noch für Synthiepop, New Wave und EBM stand, fühlten sich andere da nicht mitgemeint. Acid House, Electro aus Detroit aber auch Disco waren etwas anderes und sollten auch anders genannt werden. Tekno, Tekkno oder Tekkkno konnte sich davon abgrenzen und mit einem knallenden deutsche Konsonanten auch gleich klarstellen, wo es lang geht. Von 1990 bis 1991 fanden in Ostberlin mit Tekknozid die ersten Veranstaltungen einer neuen Art statt, gewissermaßen Blaupausen für das, was heute als Rave verstanden wird. Organisator war Wolfgang Neugebauer alias Wolle XDP.

1997 haben wir den Visionär, Veranstalter, DJ und späteren Weltklasse-Apnoetaucher um seine Monatsfavoriten gebeten. Auffällig die vielen Stimmen: Sei es bei Tikiman über dem Dub von Rhythm & Sound, beim Ghetto House von Jammin’ Gerald und DJ Funk oder in DJ Assaults Megahit, der für Wolle XDP im August 1997 auf Nummer Eins stand. Nicht zuletzt singt Soulsonic Force über Afrika Bambaataa in „Planet Rock”, genau: das ist der mit dem Kraftwerk-Sample.

Mehr über die Anfänge von Tekknozid und Techno in Berlin erfahrt ihr in unserem Feature von 2019.