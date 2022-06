Paramida (Foto: Lucas Christiansen)

In Form von zwei Eigenproduktionen und zwei Remixen von Paramida & Liquid Earth erweitert Baldo mit Groove Radiance den Katalog seines Labels Physical Education. Delays und Notch-Filter schmücken den acidartigen Sounds von „Hotplay“, während sich eine verspielte Bassline und langgezogene, atmosphärische Synth-Flächen auf und ab bewegen. Die spritzig-sommerliche Tech-House-Produktion wird im „Hotpants Remix” von Paramida knackig geglättet und spiegelt so den Stil und Geschmack der DJ.

Dass die Wahl für einen Remix auf Paramida gefallen ist, ist nicht verwunderlich. Die Karriere der DJ und Produzentin begann kurz nachdem sie 2010 nach Berlin gezogen ist. Neben einer fünfjährigen Anstellung beim Plattenladen OYE vertiefte sie sich ins DJing und in die Musikproduktion und gründete 2014 das Label Love On The Rocks, das soundtechnisch genau ihren Vorstellungen entspricht. Sie ist bekannt für ihre Symbiose von alt und neu, spritzig und smooth. Mittlerweile tourt Paramida interkontinental, hat Residencies in Panorama Bar und Robert Johnson sowie seit kurzem auch einen Slot bei Rinse FM.

Was das Produzieren angeht, achtet Paramida auf die Balance zwischen Funktionalität und Musikalität. Auch in ihrem Remix von „Hotplay“ scheint dieser Hang exemplarisch durch. Während zahlreiche Elemente des Originals bestehen bleiben, wird das Drum-Design angepasst und durch treibende Perkussionsloops erweitert. Auch der Bassline wird rhythmische Dichte entnommen, sodass die Produktion einfacher fließt und schneller Wirkung zeigt. Ein neues melodisches Motiv schleicht sich nach kurzer Zeit ein, sodass der Klang des Originals in neuem Licht erscheint.

Groove Radiance

A1. Hotplay

A2. Hotplay (Paramida’s Hoptpants Remix)

B1. 1998

B2. 1998 (Liquid Earth Remix)

VÖ: 27. Juni

Format: Vinyl / Digital