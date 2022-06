The Garden, Tisno (Foto: Hannah Barnes)

Das am längsten am Strand von Tisno ansässige Festival für exquisiten House, das SuncéBeat, mit Künstler*innen wie The Blessed Madonna, Boo Williams oder Sadar Bahar hat längst seinen festen Platz im Sommerprogramm von Tisnos The Garden und beglückt jedes Jahr aufs Neue seine Besucher*innen in der eigenen, von Pinien beschatteten Bucht.

Mit 17 Boat Partys an sieben Tagen präsentiert das Festival in Kroatien am Strand von Tisno auch auf dem Wasser eine programmatische Fülle. Mit bis zu vier Cruises am Tag könnt ihr mit den Schiffen „The Argonaughty” und „The Arbiana” auf Partys wie von Kerri Chandler oder Dam Swindle in See stechen.

Das Festival für Freund*innen der süßeren, melodischen Töne bietet eine paradiesische Umgebung und versetzt mit seinem legendären Outdoor-Club Barbarella in die perfekte Atmosphäre für eine Woche voller Eskapismus bei Tag und bei Nacht.

GROOVE präsentiert: SuncéBeat Festival 2022

21. Juli bis 28. Juli 2022

THE GARDEN TISNO CROATIA

Tickets: Wochentickets mit Club-Zugang: £205.00, Boat Parties extra