Dominik Eulberg (Foto: Presse)

Dass Dominik Eulberg Naturfreund ist, wird alleine durch die Auswahl der Tracktitel, die er seinen eigenen Werken gibt, deutlich. Auch in seinen Charts from the Past aus dem Mai und Juni 2007 klingt seine Liebe zur Natur durch.

So findet sich Gabriel Anandas „Trommelstunde” auf dem Release Bambusbeats. Zwei weitere Nummern beziehungsweise EPs erscheinen auf dem Imprint Platzhirsch, ein weiterer Titel ist unter anderem von Dachshund.

Die Auswahl durchzieht stets ein minimalistischer Anklang, der zuweilen sehr organisch klingt, was wiederum mit der Naturverbundenheit des DJs assoziiert werden kann. Sein Stil schimmert durch in diesen Charts, ohne dass Eulberg eigene Produktionen in die Liste aufnimmt. Lediglich die Nummer vier, „Light In My Eyes”, hat Eulberg auch selbst geremixt. Er listet hier aber das Original von Riley Reinhold.

