Osunlade (Foto: Presse)

Seit über drei Jahrzehnten weiß Osunlade, wie sich stimmliche und perkussive Sounds mit House gekonnt verweben lassen. Bereits in den Anfängen seiner musikalischen Karriere gründete er 1999 sein eigenes Imprint Yoruba. Zusätzlich machte er sich einen Namen durch Veröffentlichen auf Labels wie Innervisions, Strictly Rhythm, Defected oder Rebirth – und zuletzt auf Sol Selectas, einem der weltweit führenden Organic-House-Labels – und zwar mit den Sacred Piano (Yoruba Soul Mixes).

Osunlade entwarf hierzu zwei Afro-House-Remixe des beliebten Tracks „Sacred Piano” von Ayala (IT), der im September 2021 erschien. Osunlade gab seinen Remixen den Titel „Yoruba Soul”, der sich auf sein eigenes Plattenlabel bezieht. Bei seinen Versionen hat er die lebendige Live-Instrumentierung des Originals beibehalten, bei der verschiedene ethnische Instrumente mit Percussions verschmelzen. Außerdem verfeinert er seine Interpretation des Tracks mit einem eigenen, vom Jazz geprägten Groove. Besonders in der Version „Yoruba Soul Cleanse”, tritt sein besonderes Talent, so komplexe wie anstachelnde Percussion-Arrangements zu entwickeln, in den Mittelpunkt, was die spezielle spirituelle Stimmung des Songs nochmal auf eine neue, spirituelle Weise zu Geltung bringt.

Sacred Piano (Yoruba Soul Mixes)

01. Sacred Piano (Yoruba Soul Mix)

02. Sacred Piano (Yoruba Soul Cleanse)

VÖ: 04.03.2021

Format: Digital