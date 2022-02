Stigmata (Foto: Presse)

Mit am Start auf Federation Of Rytm I, dem erste Release des neu von Techno-Duo SHDW & Obscure Shape ins Leben gerufenen Label Mutual Rytm, ist der groovige Tooltrack „Gestas” von Stigmata.

Das Duo Stigmata setzte sich ehemals aus Schranz-Erschaffer Chris Liebing und André Walter zusammen. Irgendwann hörte Liebing auf und Walter führte Stigmata als Solo-Projekt weiter. Seit Beginn steht das Projekt für einen schroffen und treibenden Technosound, der sich über die vergangenen Jahrzehnte immer wieder an die gerade geltenden BPMs anpasste. Im Zuge der großen Retro-Perspektive, die seit einigen Jahren viele alte Produktionen unterschiedlichster Genres wieder aufgreift, erfährt gerade auch der schnelle und groovige Techno, der zu Beginn der 2000er entstand, ein neues Revival. Gestas knüpft an diesen Sound an und damit greift den Groove und das Tempo alter Produktionen auf.

Tribalartige Drumartefakte, kombiniert mit klassischer Perkussion und einer konstant durchratternden Bassdrum ergeben einen konstanten Groove, der sich unmerklich, aber permanent verändert. Dazu ergänzen sich Vocalfetzen und schwungvolle Rides. Durch den richtigen Einsatz von Kompression und Distortion knüpft dieser Sound nahtlos an alte 2000er-Techno-Produktionen an. Dieses Stück hat das Potenzial zum Tool-Track all derer zu werden, die momentan wieder auf diesen Sound stehen.

Hört hier unsere exklusive Premiere.

Mutual Rytm 001 VA

A1 SHDW & Obscure Shape – Conquest Of Paradise

A2 Invexis – Elektronenwind

B1 VIL & Cravo – Apolonia Loop

B2 Alarico – I’m Into You

C1 Lars Huismann – Hyper Dub

C2 Nicolas Vogler – Sauva Bite

D1 Grindvik – Your Dry Lips

D2 Stigmata – Gestas

VÖ: 11.02.2022

Format: Digital/ Vinyl