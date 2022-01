Bossa Nova Civic Club (Foto: Bossa Nova Civic Club)

Bereits am vergangenen Mittwoch kam es in dem Gebäude, in dem auch der New Yorker Bossa Nova Civic Club untergebracht ist, zu einem Brand im zweiten Obergeschoss. Zwar waren die Räumlichkeiten des Clubs nicht direkt von dem Feuer betroffen, jedoch zieht der Zwischenfall einen verheerenden Wasserschaden nach sich, der den Club zwingt, auf unbestimmt Zeit zu schließen. Ein*e Mieter*in des Hauses wurde durch die Flammen schwer verletzt.

Der Club in Bushwick, Brooklyn gilt seit seiner Eröffnung 2012 und trotz seiner geringen Kapazität von 140 Gästen als eine der Top-Adressen für Techno und House in New York und wusste stets mit einem breitgefächerten Line-Up von LSDXOXO über Umfang bis hin zu Volvox zu überzeugen. Um Haus und Personal zu unterstützen, wurde im Zuge der Schließung ein Fundraiser ins Leben gerufen, mit dem bereits eine Summe von circa 95000 US-Dollar gesammelt werden konnte. Das Spendenziel sind 300.000 Dollar.