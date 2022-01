John Talabot (Foto: Presse)

Jahrelang hat sich Oriol Riverola als Resident-DJ im Nitsa, einem der wichtigsten Clubs in Barcelona, einen Namen gemacht. Aber erst seit er begann, als John Talabot Platten zu veröffentlichen, wurde er auch international bekannt. 2008 gründete er das Label Hivern Discs. Sein Debütalbum ʄin auf Permanent Vacation gehörte 2012 zu den Höhepunkten und katapultierte den Katalanen auf die Festivalbühnen dieser Welt. Nach einer Tour mit The XX durch Nordamerika präsentierte er 2013 einen Mix für die DJ-Kicks-Reihe.

Nach mehreren Nebenprojekten folgte 2017 zusammen mit Axel Boman als Talaboman das Album The Night Land. Auf der Platte verteilen die beiden dramatisch-elegant Synth-Psychedelik, Roedelius-Melodien, Autobahn-Grooves und sanftes Acidfieber. Ein Jahr später startete Talabot eine Residency auf dem Radiosender NTS, in deren Zuge er immer wieder kleinere Künstler*innen seines Labels unterstützt.

Seine Charts From The Past kommen aus demselben Monat wie sein Durchbruch ʄin. Auch hier bleibt er seiner Sonnenschein-House-Ästhetik treu – mal mit vielschichtigen Tracks wie „Mi Rumba (Genius of Time Mix)” von Kyodai oder funkigen, afrikanischen Grooves von Amas. Etwas mehr Power bringt dann „(My Back Is) Against The Wall” von Duster Valentine. In Summe bewegen wir uns mit Talabots Auswahl zwischen Träumereien und Tanz. Zum Abschluss liefert er uns noch einen eigenen Summer-Edit von Pionals „T.A.M.B.” mit seinen charakteristischen Beats und verspielten Melodien.

Diese und viele weitere DJ-Charts findet ihr in der GROOVE Ausgabe #134 oder in unserem Heft-Archiv.