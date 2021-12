Aus „See you in 2022” wird „See you in 2023” (Illustration: bus.group)

Das für Januar 2022 geplante Nachtiville wird zum zweiten Mal verschoben. Das gaben die Macher*innen des Festivals am ersten Weihnachtstag auf ihrer Website bekannt.

„Wir werden NACHTIVILLE erneut um ein Jahr verschieben“, schreiben sie dort. „Wir updaten gerade die Webseite, pflegen euch alle wichtigen Infos ein und bereiten ein Statement vor. Auch wenn es uns der Schritt natürlich nicht leicht fällt, es ist für uns die richtige Entscheidung. Über den Ablauf der Umbuchung und mögliche Stornierungen informieren wir euch zeitnah im Info-Bereich.”

Am Ende richtet sich das Nachtiville-Team an die gesamte Kulturlandschaft und deren Publikum:

„Lasst uns zusammen halten. Unterstützt eure lokale Kulturszene, unterstützt eure Clubs, eure Theater, Schauspieler, Künstler und alle die euch am Herzen liegen und denen die Pandemie gerade die Grundlagen erneut entreisst. Wir kommen da durch, wenn wir füreinander da sind.”

Das Festival bietet ein breites Spektrum von Merch an, mit dessen Kauf ihr die Crew unterstützen könnt.