Justus Köhncke (Foto: Presse)

Der Produzent, Sänger und DJ Justus Köhncke ist schon seit mehr als 30 Jahren in verschiedenen Kölner und Berliner Zusammenhängen als Musiker aktiv. Sein Hit „From: Disco To: Disco“ aus seiner Zeit als Mitglied von Whirlpool Productions hat bis heute nichts von seinem unnachahmlich spontanen Charme verloren. Er bildete wohl das Fundament einer Karriere, in der der Kölner Kompakt-Zusammenhang nur ein Eckpfeiler ist. Seinem Köln-Bezug in allen Ehren blieb Justus Köhncke der House-Musik treu, öffnete sich aber auch im Underground-Kontext ungewöhnlichen Popmusik-Einflüssen wie der Band Münchener Freiheit.

Dieser unerwartete Mix von Einflüssen scheint auch in diesem Remix von Justus Köhncke von „Luftlust” von Harald Björk Stockholmer durch. Was im Original als reiner House Track-produziert wurde, transformiert Köhncke in ein Synthesizer-gesprenkeltes Disco-Stück. Eine melodische Linie zeichnen sich ab, die mittels springender Synths und sentimentaler Streicher aufleuchtet. Der Mix sei wie „eine Cabriofahrt durch die deutsche Landschaft mit Feldern und Laubwäldern an einem sonnigen Tag im späten Mai”, erklärt Björk und schwärmt: „Wartet auf die Outro-Brücke bei 5:56! Als würde man von der warmherzigen Mutter Herbst umarmt.“

Der Remix ist der letzte Track der Lust EP, die am 10. Dezember auf Kranglan Broadcast veröffentlicht wird. Die EP knüpft an Björks 2007er Traum-Schallplatten-Release Brus an. Damals profitierte Björk von der Unterstützung des Labels durch etablierte DJs wie Sven Väth. Damit konnte er in der Ära des melodischen Minimal seine Karriere beginnen. In der Umkehr bedeutet dies aber auch, dass er seinen Tracks „Luftlust” nicht komplett nach seinen persönlichen Vorstellungen umsetzen konnte, denn das Label hatte ein Wörtchen mitzureden. 14 Jahre später verwirklicht Harald Björks nun seinen Wunsch, die Platte ganz nach eigenen Gusto, unter seinen Bedingungen und auf dem eigenen Label Kranglan Broadcast zu veröffentlichen.

Lust

Tracklist:

1. Luftlust (Özgür Can Remix)

2. Luftlust (Justus Köhncke Remix)

3. LUST 09:17

4. Luftlust (Original 120BPM Version)

VÖ: 10.12.2021

Format: Digital