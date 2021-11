Das Dekmantel-Festival in Amsterdam (Foto: Presse)

Die niederländische Regierung wird heute einen Teil-Lockdown verkünden. Das berichten holländische Medien. Ab Samstag sollen alle Geschäfte, die keine lebensnotwendigen Artikel verkaufen, und Gastronomiebetriebe täglich ab 19 Uhr schließen. Dies wird heute Abend auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben werden. Zusätzlich werden Maßnahmen über die Einführung der 2G-Regel für Gaststätten, Kultur und Sport veröffentlicht.

Die Niederlande ist somit das erste westeuropäische Land, das seit dem Sommer in einen Teil-Lockdown geht.

Obwohl die Impfquote in den Niederlanden höher ist als die in Deutschland, liegt der tagesaktuelle Inzidenz-Wert am 12. November in den Niederlanden bei 503,9 im Vergleich zu dem deutschen Wert von 263,7.