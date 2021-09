Sarah Davachi (Foto: Presse)

Zum 13. Mal findet das Ambientfestival ANNUM PER ANNUM statt – erneut in der Basilika St. Aposteln in Köln. Für diese außergewöhnliche Location wurden drei außergewöhnliche Tonkünstler beauftragt. Alvin Lucier, Marcus Schmickler und Phillip Schulze entwickelten für den tausendsten Geburtstag der Basilika eine Komposition, dir ihre spezielle Akustik, die Stimmung und das Licht mit einbezieht.

Während Phillip Schulze die Orgel und den Chor mit der Elektronik auf mehr als 20 Kanälen verschmelzen lässt, führt Alvin Lucier mit dem EVER PRESENT ORCHESTRA sein tausendsekündiges Werk zu Ehren der Kirche auf. Marcus Schmickler hingegen wird in einer Open-Air-Performance die sieben Glocken der Kirche skizzieren. Die Klangschnipsel erklingen dann mithilfe von sieben Saxophonist*innen neu.

Neben der Dronekünstlerin Sarah Davachi, Hauschka oder Roger Eno werden auch Workshops, Masterclasses und zeitgenössische Vorträge angeboten. Beispielsweise wird es um algorhithmische Komposition oder die Philosophie der Zeit gehen. Nachwuchskünstler*innen tragen in einer benachbarten Kirche mit ihrer musikalischen Darbietung zur audiophilen Bewusstseinserweiterung bei.

GROOVE präsentiert: Ambientfestival ANNUM PER ANNUM

Do. 9. – So. 12. September 2021

Line-up: The Ever Present Orchestra (Alvin Lucier),

Hauschka, Roger Eno, Sven Helbig, Sarah Davachi,

Marcus Schmickler, Phillip Schulze, Brian Parks,

Gregor Schwellenbach, Lubomyr Melnyk, Francesco Cavaliere

Tickets: ab 19 €

St. Aposteln

Neumarkt 30

50677 Köln

St. Michael

Brüsseler Platz 13-15

50674 Köln