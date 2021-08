Plakate von 1997 (Foto: Collage Dance Music Archiv)

Wer sich oft den Satz sagen hört, dass früher alles besser war oder nach nostalgischer Inspiration sucht, für den*die könnte das neue alte Dance Music Archive das Richtige sein. Die liebevoll sortierte Datenbank umfasst elektronische Musik der Achtziger bis in die 2010er mit einem Fokus auf Großbritannien. Man findet prägende Radiosender, Dokumentationen der Musikentwicklung und entscheidende Momente der Clubkultur via Youtube. Interviews und originale Plakate geben einen authentischen Einblick in den damaligen Zeitgeist. Per Suchfunktion wird man auch nach DJ, Genre, Jahr oder Event fündig.

Der Autor und Aufbereiter des restrospektiven Online-Archivs ist Andi Durrant. In den späten Achtzigern war er Discjockey, Radiomoderator und Schallplattenproduzent, ein Sammler erster Stunde. Mit einem kleinen Team pflegt er seit Corona-Zeiten die wichtigsten Headlines, Konzerte und Künstler*innen ein und freut sich über E-Mail gesandte Zeugnisse der Clubkultur.