Annika Wolfe (Foto: Presse)

Aufgewachsen zwischen Punk und Funk debütiert die US-Amerikanerin Annika Wolfe auf dem Detroiter Label Motech mit ihrer Chiques Funk EP, nachdem sie von Labelbetreiber DJ 3000 durch eine Veröffentlichung auf WRKTRX entdeckt wurde. Beeinflusst ist die Musik von ihren Erfahrungen auf Warehouse-Parties in L.A., die Tracks spiegeln den typischen, rohen Sound dieser Nächte wieder.

Der Bass knallt, und die synkopische Clap auf dem letzten Achtel des Takts gibt dem Ganzen etwas Wobbelndes, Schwankendes, lässt Ghettotech-Einflüsse erahnen. Hauptelemente dieser energiegeladenen Nummer sind besagte Claps, die auf der Zwei und der Vier klatschen und zum Weitermachen auffordern. Trotz der Einfachheit, dem stumpfen Stampfen klingt das originell und frisch in seiner Rhythmik. Die Snares werden in afro-kubanischer Manier eingesetzt, eine metallische Stimme kündigt das „Drama” an, das dann folgen wird – genau das Drama, dem man sich bei einem entspannten Rave mit Cocktail in der Hand hingeben will.

Annika Wolfe – Chiques Funk (Motech)

1 Drama

2 Flavor

3 Chiques Funk

Format: Digital

VÖ: 16.07.2021