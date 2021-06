Suzanne Ciani Live auf der Loop-Konferenz 2017 (Foto: Ableton)

Ableton hat heute das Programm der Loop-Create-Online-Veranstaltung am 26. und 27. Juni veröffentlicht. Ein Event, bei dem sich aufstrebende und erfahrene Musiker*innen neue Einblicke in diverse Produktionstechniken verschaffen und ihre Kompetenzen erweitern können. Dieses Jahr findet Loop Create erstmalig online statt. Das Event ist kostenlos; alle Interessierten können sich online für die Teilnahme registrieren. Die Moderatorinnen Sky Deep und Christa Belle werden die Besucher*innen zu Beginn durch sämtliche Programmpunkte führen sowie die einzelnen Workshops vorstellen. Wir sprachen 2020 mit der US-amerikanischen Künstlerin über ihren musikalischen Hintergrund und ihre Ambitionen.

Das Festival besteht aus einer Vielzahl von Sessions und Aktivitäten in verschiedenen Formaten, die sich rund um das zentrale Thema Site and Sound drehen, wobei jede Session den Teilnehmer*innen neue Möglichkeiten eröffnet, ihre Umgebung und die Auswirkungen, die sie auf ihre Musik haben können, zu erkunden. Zwischen den Sitzungen können die Teilnehmer*innen das Loop Café besuchen, einen virtuellen Treffpunkt mit einer Auswahl an musikalischen Gedankenexperimenten und Konversationsspielen. Der in Berlin beheimatete Künstler KMRU wird über die ökologischen und die kulturellen Einflüsse auf das Musik machen sprechen. Die Musikerin Perera Elsewhere wird mit den Bandmitgliedern Toto Wolf und Owen Gerlitz auftreten und dabei von Visuals von Hugo Holger Schneider begleitet.

Toningenieurin Liz Teutsch leitet einen Workshop über das Musizieren mit alltäglichen Gegenständen. A. Fruit zeigt den Musikbegeisterten, wie sich visuelle Szenen durch kreatives Sounddesign zum Leben erwecken lassen. Dan Keen und Leo Wyatt arbeiten für die Software Firma LABS und geben live aus ihrem Studio in London Einblicke in die Verarbeitung von Field Recordings.

Die Workshops beginnen um 11 Uhr und werden den ganzen Tag über online abrufbar sein, um allen Teilnehmer*innen aus verschiedenen Zeitzonen auf der ganzen Welt Zugang zum vollen Programm zu gewähren.