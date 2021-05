Unser aller Leben hat sich in den letzten 15 Monaten drastisch verändert. Auch wirtschaftlich: Vor allem junge Menschen sind besorgt über ihre beruflichen Perspektiven. Aus diesem Grund startete die Deutsche Telekom am 19. Mai eine europaweite Kampagne. Futureproof soll Menschen zwischen 16 und 26 dabei helfen, Perspektiven bezüglich ihres beruflichen Werdegangs zu entwickeln. Mit dem Projekt möchte das Unternehmen junge Menschen ermutigen, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Ein digitales Tool soll dabei helfen, die eigenen Talente und Fähigkeiten zu erkennen und diese in die Berufswahl mit einfließen zu lassen. Getreu dem Motto #wearefutureproof möchte die Telekom der Generation Z ermöglichen, sich trotz momentaner Herausforderungen zukunftssicher zu fühlen.

In der neuesten Ausgabe #wearefutureproof des Electronic Beats Podcasts spricht Jakob Thoene mit drei jungen Künstler*innen über ihre Karrieren. Zu Gast sind der 22-jährige Modedesigner Zec Elie-Meiré, die 26-jährige BBC-Moderatorin und DJ Jaguar sowie die 27-jährige Character-Designerin Katie Menzies. Die drei berichten Thoeme von ihrem finanziellen Struggle, wie sie mit Rückschlägen umgehen, wie es ihnen gelungen ist, von ihrer Leidenschaft zu leben – und warum der Weg zur beruflichen Selbstverwirklichung alles andere als einfach war.