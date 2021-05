Measure Divide (Foto:Presse)

Der in Pakistan geborene und in Kanada lebende Fahad Ahmad trägt unter verschiedenen Decknamen seit Jahrzehnten zur Entwicklung der Technoszene bei. Nun veröffentlicht er als Measure Divide seine EP Green Parallel auf dem britischen Label Clergy. Durch seine Offenheit gegenüber neuen Techniken entwickelt Ahmad seinen Musikstil kontinuierlich weiter und bleibt dabei stehts am Puls der Zeit. Seine Musik springt daher ständig zwischen Techno, Industrial und Post-Punk hin und her.

2013 gründete er eine Eventreihe namens Format, mit der er nicht nur innovative und internationale Künstler*innen zu sich einlädt, sondern obendrauf den Sound Torontos prägt. Auf seinen Partys spielen namhafte DJs wie Jeff Mills, DVS1, Paula Temple, Ben Sims, Dax J und viele weitere Acts, die Ahmad über die Jahre inspirierten. Als Measure Divide legte er bereits in den Berliner Clubs Berghain und Tresor sowie im Under Club in Barcelona und dem Stereo in Montreal auf. 2017 startete der Künstler gemeinsam mit DJ-Kollege Martin Dolgener das Post-Punk- und Industrial-Projekt MDD.

Sein neuer Track „Green” auf der Green Parallel EP spiegelt seinen Musikstil gänzlich wider. Dieser steigt direkt mit wummernden und vorwärtsdrängenden Bässen ein, die zum Tanz animieren. Nach und nach stellen sich industrielle Klänge vor und sorgen für ein bunt gemischtes Sounderlebnis. Da aller guten Dinge bekanntermaßen drei sind, gesellen sich auch noch experimentierfreudige Post-Punk-Rhythmen zum grummelnden Bass. Mit „Green” gelingt es Measure Divide Zeitlosigkeit und Moderne zu vereinen und daraus einen Klassiker zu zaubern, den man nie Leid wird.

Green Parallel (Clergy)

Green Parallel Polaroid Druem

Format: Digital/Vinyl

VÖ: 21.05.2021