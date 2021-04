Superpitcher (Foto: Presse)

Superpitcher remixt Para One – welch ein Aufgebot. Der französische Produzent und DJ, Jean-Baptiste de Laubier, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Para One, präsentiert sein erstes Solo-Album in sieben Jahren. SPECTRE: Machines Of Loving Grace enthält elf Tracks, und zusätzlich erscheinen drei Remix-EPs, mit Neuinterpretationen von bekannten Künstler*innen wie Call Super, Actress, Hot Chip, Ricardo Villalobos und eben Superpitcher. Allesamt große Namen. So auch Aksel Schaufler AKA Superpitcher. Der deutsche Künstler steuert dem Album einen Remix des Tracks „Alpes” bei.

Der Track ist von Anfang an verträumt. Dumpfe Kick-Drums, seichte Pads, dubbige Synths. Alles Four-To-The-Floor, es passiert nichts ungeahntes. Und trotzdem versprüht „Alpes” eine nicht zu ignorierende Leichtigkeit und Schönheit. Der Track ist genau die Art von Musik, die man sich an einem späten Sommerabend wünscht. Alles ist weich, alles fließt und treibt. Es geht voran, wie auf einer gut geplanten Reise. Es ist eine Kunst für sich, eine solch sorgenfreie Atmosphäre zu schaffen, die nicht langweilig wird. Und genau das gelingt der Zusammenarbeit von Para One und Superpitcher bei „Alpes”. Hier noch ein Tribal-Pattern, da noch ein paar Claps. Und weiter.

Alpes (Animal63)

1. Alpes

2. Alpes (Superpitcher Remix)

3. Alpes (Villalobos San Pedro Remix – Short Edit)

4. Alpes (Para One’s Summer Of Love Mix)



Format: Vinyl/Digital

VÖ: 21.04.2021