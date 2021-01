Eddie Leader (Foto: Damian Levensohn)

Könnt ihr euch noch an diese kostbaren Momente erinnern? Draußen auf einer kleinen Lichtung. Am Rande des Großstadtgetümmels. Ihr habt die ganze Nacht mit euren Weggefährt*innen keinen Fuß still stehen lassen und ruht euch gerade auf einer liebevoll zusammengezimmerten Palettenkonstruktion aus. In der einen Hand haltet ihr einen nicht mehr so eisgekühlten Sekt, dessen Prickeln eurer verrauchten Kehle immer wieder ein bisschen Abwechslung beschert. In der anderen das vergessene Feuerzeug, welches ihr vor einer gefühlten Ewigkeit jemandem ausgeliehen habt. Euer Herzschlag ist inzwischen nicht mehr von den wummernden Bässen zu unterscheiden. Ihr seid eins mit der Party. Vor ein paar Minuten lief einer dieser Tracks, der einem die Chance gibt, kurz mal auszutreten oder sich ein neues Kaltgetränk zu besorgen. Während ihr neben gerade gefundenen Mitstreiter*innen an der Dancefloor-Promenade sitzt und euch am Treiben der sichtlich vergnügten Meute erfreut, strahlt völlig unvorbereitet der erste Sonnenstrahl des Tages in euer mit Partydunst verschmiertes Gesicht. Wie mit Petrus höchstpersönlich abgesprochen, wechselt die Musik im selben Moment von deepem, der Nacht angemessenem Technosound zu strahlendem House á la Eddie Leader. „There’s a time … There’s a purpose …” ertönt aus den dir gegenüber hängenden Hochtönern. Vereinzelte Arme strecken sich in Richtung des wolkenlosem Himmel. Friedensstiftende Chords erscheinen, die Menge jubelt. Vor wenigen Minuten hast du einen Gedanken daran verschwendet, ob du bald den Heimweg antreten könntest. Doch spätestens als deine Freunde dir entgegen laufen, ist an Zuhause nicht zu denken. Ihr stürmt der Musik entgegen und umarmt sie, als wäre es eure Bestimmung.

Hört hier unsere exklusive Premiere von „There’s A Time“:

HUDD063 (Hudd Traxx)

01. Get You Alone feat. Alexander East

02. Respect

03. Drum March

04. There’s A Time

05. Get You Alone Instrumental

Format: 12” Vinyl / Digital

VÖ: 29. Januar 2021