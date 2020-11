2 Bad Mice (Foto: Guy Henstock)

Nach 12 Jahren Pause steht das Londoner Drum ‘n’ Bass-Label vor einem Neustart unter neuem Namen: Over/Shadow.

Moving Shadow galt in den 90ern als eines der stilprägendsten britischen Labels für Hardcore, Drum ‘n’ Bass und Jungle. Zwar wurde das Imprint 2008 eingestellt, in Vergessenheit ist es jedoch nicht geraten. Auf der ganzen Welt haben DJs des Genres Moving Shadow Tracks gespielt, gemixt und gesamplet.

Initiiert wurde die Idee von zwei der drei ehemaligen Gründungsmitglieder, und zwar Sean O’Keefe und Si Colebrooke, auch bekannt unter ihrem Alias 2 Bad Mice. Der Plan einer Wiederbelebung entstand schon vor ein paar Jahren, als sich einige Akteure und Freunde von Moving Shadow in einem Pub trafen.

Wann und wer alles an dem neuen Projekt mitwirken wird ist noch unklar. Als Produzent für den ersten Release wird Conrad Shafie genannt, der auch schon unter seinem Alias Blame 1992 auf dem Label den Hit „Music Takes You” veröffentlicht hat. Auf Twitter hat auch der britische Künstler ASC seine Teilnahme an dem Projekt angekündigt. Ebenfalls via Twitter ließen 2 Bad Mice verlauten, neben alten Crewmitgliedern auch neue Künstler in das Projekt zu integrieren.



Für Updates geht es hier zur neu angelegten Bandcamp Seite des Labels.