SoundCloud Illustration

Mit SoundCloud DJ bietet der Online-Musikdienst ein Abo an, mit dem man ab 19,99 Euro im Monat SoundCloud-Tracks auf ausgewählten DJ-Apps mixen und offline abspielen kann. Das Offline-Feature erweitert sich jetzt beträchtlich: Über 200 Millionen Tracks stehen fortan zur lokalen Speicherung zur Verfügung, Beschränkungen des Offline-Zugangs sind so kaum mehr existent. Zu den ausgewählten Apps gehören unter anderem VirtualDJ, Pioneer DJs rekordbox und Algoriddims djay.

Zusätzlich ist auch günstigeres Abo abschließbar, mit dem jedoch keine Tracks offline abrufbar sind. In einem Blog-Eintrag verspricht SoundCloud weiter, die Möglichkeiten für DJs auf ihrer Plattform auszubauen: „This year, we launched in-app track data so you can identify music by key and tempo. In the coming months, we’ll be introducing curated playlists to help kickstart your sets.”