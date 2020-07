Cuthead (Foto: Presse)

„2020 ist das Jahr des Virus“ lauten Motto und Inspiration für die erste Veröffentlichung von Kommerz Records. Die Compilation Kommerz Season 1: Anti-Virus enthält sechs jazzige Downtempo-Tracks von DJ Piper (Fjaak), Glenn Astro & Hodini, Cuthead, O-Wells, Manuel Fischer und Qnete. Sie wird Ende August bei Kommerz Records erscheinen.

Die sieben Producer haben sechs eingängige Tracks komponiert, die das Easy-Listening-Konzept der Compilation umsetzen. Cutheads Beitrag zu Kommerz Season 1: Anti-Virus heißt „Che” und liefert genau das, was versprochen wird: eine eingängige Melodie kombiniert mit einem Easy-Listening-Vibe. Seine Liebe zum Hip-Hop spielt schon seit seinen Anfängen eine große Rolle in der Musik von Cuthead aka Robert Arnold, und sie ist auch bei „Che” deutlich zu spüren. Von Anfang an verbreitet die verträumte Melodie und der ruhige Groove eine äußerst beruhigende Stimmung, die an ein Schlaflied erinnert.

Sein majestätisches Drum-Pattern und die schlendernde Melodie machen „Che” zum perfekten Soundtrack für Zeiten wie diese.

Überzeugt euch selbst von Cutheads “Che”:

Cuthead – „Che“ (Kommerz Records)

Format: Digital, 12″ Vinyl

VÖ: 13. August 2020