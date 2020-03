Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt? Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche drei DJ-Charts und die Verkaufs-Charts eines Stores oder Vertriebs vor. Zweimonatlich versammeln wir die dreißig wichtigsten Releases und die zehn wichtigsten Alben des Monats.

Diese Woche mit der DJ und Sängerin Michelle Manetti aus London, Sophia Saze aus New York und dem Tresor-Resident Lucindo. Die letzten beiden Kandidaten lassen sich in der dunkleren Ecke elektronischer Musik verorten: Stellt euch ein auf harten Techno und Acidgewitter. Michelle Manetti kommt mit Techno, House und Disco um die Ecke.

Michelle Manetti (Lipstick Disco, London)

Michelle Manetti (Foto: Darren Skene)

Lieblings-EPs:

01. Chrissy – New Atlantis [17 Steps]

02. Baldo ft. Josh Caffe – Mind Games [Twirl Recordings]

03. Oil Slick – Under You [Batty Bass Records]

04. Sherø – Berlin Moon [KlubKid Records]

05. Super Drama – Exit [Super Drama Records]

06. Bicep – Atlas [Ninja Tunes]

07. Joyce Muniz ft. Demetrius – Whats Your Name [Poker Flat Recordings]

08. MJ Cole – Madrugada Remixes [Decca]

09. Kill Frenzy – Wheels Of Steel Edits [Fantastic Voyage]

10. DIY 1990 – Now Now Now 14 – Odisea EP [Me Me Me]

Lieblings-LPs:

01. Homodrop Fundraise Compilation [Homodrop]

02. Sun Shy Boy – NaNaNa [Freeride Millenium]

03. Various – Join The Future: UK Bleep & Bass 1988-91 [Cease & Desist]

Lucindo (3TH Records, Berlin)

Lucindo (Foto: Presse)

Lieblings-EPs:

01. Psycho Drum – Acid Page [R&S]

02. Deltraxx – Deltraxx 5 [Fax +49-69/45’464]

03. Container – LP [Spectrum Spools]

04. The Exaltics – Twelve [Ship Wrec]

05. Aphex Twin – Digeridooo [R&S]

06. U.H.F. – U.H.F. [XL Recordings]

07. System 7 – Alpha Wave [Butterfly Records]

08. Mike Ink – We Call It Acid [Force Inc. Music Works]

09. J.K. – I.S.C. [Reflex]

10. RX-101 – EP 3 [Sunction Records]

LP

01. Aphex Twin -…I Care Because You Do [Warp]

02. Transllusion – The Opening of Cerebral Gate [Supermat]

03. Ceephax – Volume One [Rephlex]

Sophia Saze (D&H, New York)

Sophia Saze (Foto: Presse)

Lieblings-EPs:

01. Heidi Sabertooth – With The Void [UFO Inc.]

02. Assembler Code & Jensen Interceptor – Rotorwerks [Rattleznake]

03. Assembler Code – Generator [Censor]

04. Sophia Saze & Radio Attack – Stalker (Dusk & Haze Forthcoming)

05. Brian Abelson – Odds & Ends [Self-Released]

06. Acemo – Power [Haus Of Altr]

07. Andrea – Ritorno [Ilian Tape]

08. James Ruskin – Siklikal [Tresor]

09. Defekt – Rontgen [Self-Released]

10. Akiko Haruna – Delusions [Where To Now]

Lieblings-LPs:

01. DJ ANGELDU$T – Menace To Sobriety [TXTRL]

02. The Advent – Life Cycles [Cultivated Electronics]

03. Zebra Katz – Less Is Moor [ZFK]