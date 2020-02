Der Legende nach ist der niederländische Kapitän Bernard Fokke – alias der Fliegende Holländer – eigentlich dazu verdammt, bis in alle Ewigkeit mit seinem Gespensterschiff auf den Weltmeeren umherzuirren, ohne in einen Hafen einlaufen zu können oder Erlösung im Tod zu finden. Aus unerfindlichen Gründen hat er es in Alpha Tracks jüngsten Track für Morbid Records aber irgendwie geschafft, sich in einen Flughafen zu manövrieren – rein rechtlich betrachtet haben internationale Gewässer und Transitzonen schließlich einiges gemeinsam. Da Fokke jedoch nicht gedenkt, bis zum jüngsten Gericht im tristen Transitbereich zu versauern, nutzt der Holländer die Gunst der Stunde und hängt sich mit seinem Kutter kurzerhand an eine startende Maschine.

„The Flying Dutchman“ von Alpha Tracks erscheint ausschließlich bei Hardwax auf seinem ersten Solo-Album White Keys Vol. 1 & 2. Hört hier die exklusive Premiere des Tracks vor seiner Veröffentlichung im März.

Alpha Track – White Keys Vol. 1 (Morbid Records)

A1. Rinaldo

A2. Trouble in Tahiti

B1. Idomeneo

B2. Aleko

B3. La Donna del Lago

Alpha Track – White Keys Vol. 2 (Morbid Records)

A1. Elektra

A2. The Flying Dutchman

B1. Salome

B2. L’amore Innocente

B3. Street Scene

Format: 2 x 12″ / Digital

Veröffentlichungen: Vol. 1 (Ende Februar), Vol. 2 (Mitte März)