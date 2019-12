Foto: DJ turntable in close-up (Dan Stark)

Ein besonders dreister Diebstahl treibt seit vergangen Samstag den 7.12 die Organisator*innen des Amen Festivals in Gießen um. So wurde im Anschluss an die Veranstaltung in den Hallen 2-5 der Hessehallen im erheblichen Umfang DJ-Equipment entwendet. Dies geht aus einem Facebook-Post des DJs und Produzenten George Perry hervor.

Das gestohlene Equipment umfasst unter anderem:

14 CDJ 2000 NX2

5 DJM 900 NX

4 Sparkular V1

1 Laser Interface

Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter*innen führen, ist eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro ausgesetzt.