Foto: Press (10 Jahre CockTail d’Amore)

Die Veranstaltungsreihe CockTail d’Amore wird am kommenden Wochenende 10 Jahre alt und das Veranstalterduo Discodromo feiert das Jubiläum mit der Veröffentlichung eines Buches und einem Dreifach-Album.

Foto: Marcus Knupp

In Nothing Matters When We’re Dancing Vol.10 wurde jedes Vinyl nach einem Dancefloor der Veranstaltungsreihe benannt und beinhaltet neben Tracks von Tornado Wallace, Kris Baha und Juan Ramos auch zwei Kollaborationen von Sleep D & Samo DJ und Mascaras & Powder. Die Compilation erscheint am 09. Dezember.

In ihrem Buch 10: 10 years of music, friendships, flirts, and fun versuchen Discodromo, die letzten zehn Jahre der CocktTail d’Amore in Form von Fotos, Geschichten und Gedichten festzuhalten. Zu erwerben ist das Buch auf der nächsten Party am 02. November in der Griessmuehle oder via Bandcamp; die Erlöse gehen vollständig an drei LGBTQI+-NGOs. Die CockTail d’Amore sieht sich als einen „utopischen, sex-positiven Safer Space” für die LGBTQI+-Community.

Lest unser Interview mit Discodromo von Daniel Wang hier.