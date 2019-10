Foto: Press (Les Dunes Electroniques)

Les Dunes Electroniques – nur wenige Festivalnamen verraten auf Anhieb so viel über die zugehörige Veranstaltung. In den südtunesischen Städtchen Nefta und Tozeur, nahe des Salzsees Chott el Djerid, versammeln sich etwa 7000 Besucher*innen für einen zweitägigen, ununterbrochenen Rave in den Dünen. Neben Musik von international gefragten Acts wie Adam Port, Luciano oder Stimming bestechen außerdem die örtlichen Faktoren: Neben einem spektakulären Panorama befinden sich alte Kulissen aus den ersten Filmen der Star Wars-Saga ganz in der Nähe des Festivalgeländes. Nicht nur für hartgesottene Anhänger der Filmreihe ein weiterer Anreiz, dem Festival nach seiner dreijährigen Pause einen Besuch abzustatten.

16. und 17. November 2019



Line-up: Adam Port, Apollonia, Archie Hamilton, Astrid, Audiofly, Baris K, Behrouz, Ben & Lola, Birds of Mind, Daox b2b M.A.O.U., De La Moon, DJ Academy For Girls, Fantastic Twins (live), Ghassen Ghazouani, Hazem Berrabah, Kemist, Konstantin Sibold, Kusman, Luciano, Mâhfoud (live), Mehmet Aslan, Moodkase, Nacim Gastli, Nicolas Lutz, Noy Ära, Parallels (live), Sama‘, Shamann, Sis, Stimming (live), Terra Negra, Viken Arman



Tickets: 53€



Les Dunes Electroniques 2019

Nefta/Tozeur

Tunesien