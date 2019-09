Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt? Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche drei DJ-Charts vor. Zweimonatlich versammeln wir die dreißig wichtigsten Releases und die zehn wichtigsten Alben des Monats.

Dieses Mal mit Curses, Kassian und Mark Broom. Wie immer in alphabetischer Reihenfolge.

Curses (Dischi Autunno, Berlin)

Foto: Chris Mauberqué (Curses)

Lieblingstracks:

Cornelius Doctor – Soft Rocket – [Ombra International] Mufti – Fata Morgana – [Wonder Stories] Polo & Pan – Gengis (Asa Moto Remix) – [Dee Wee] Etcha – Operation Oskar (Marvin & Guy Remix) – [DURO] Niv Ast – Rainy Heart – [Calypso Records] Holographic Planes – Solaris – [Critical Monday] Disco Morato – Convocazione – [NEIN Records] W.O.L.F – Ritma Roma feat BBY JSS (Original Mix) – [Roam Recordings] Abstraxion – Remember Bourdieu – [Dischi Autunno] Job Sfire – Never Ask – [Public System Recordings]

Lieblingsalben:

Just Mustard – Wednesday LP – [Pizza Pizza Records] Kontravoid – Too Deep – [Fleisch] Drab Majesty – Modern Mirror LP – [DAIS Records]

Kassian (Heist Recordings, London)

Foto: Presse (Kassian)

Lieblingstracks:

Kassian – Montana – [Kassian Versions] Floating Points – LesAlpx – [Ninja Tune] Yann Polewka – La French Touch (Cody Currie remix) – [RAVANELLI] Kassian – Making Love – [Kassian Versions] Girls Of The Internet – Still (feat Heidi Vogel) – [Drab Queen] Laroye – Columbia 22a – [Tiff’s Joints] Banbarra – Shack Up (Danny Goliger Edit) – [Fantastic Voyage] Kadinsky & Mr. Fries – Strolling Around – [Wolf Music] Romaal Kultan – New Levels w/ Cypriano – [YAM Records] Felipe Gordon – The Quint Garage – [Quintessentials Germany]

Lieblingsalben:

Freddie Gibbs & Madlib – Bandana – [RCA, Keep Cool Records] Jitwam – Honeycomb – [Tartelet Records] Dreamville – Revenge Of The Dreamers III – [Interscope]

Mark Broom (M-Plant/Rekids, London)

Foto: Presse (Mark Broom)

Lieblingstracks:

Joe Cleen – Time For Love – [Sloth Boogie] Dold – Queen – [Blue Hour] Sascha Rydell – Don’t You Know Who We Are – [Colorcode Records] Absent – Thin Leaves – [Beard Man] Spencer Parker – Your Under My Control Now (Radio Slave Mix) – [Rekids] Truncate – Timbre – [Blueprint] Heiko Laux – Untitled PT3 – [ut08] Girls Of The Internet – And There it Ain’t – [Free Download] Troy Gunner – Get Loud (Mark Broom Remix) – [DEXT] TWR72 – Kiwi – (Float)

