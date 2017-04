Nach zehn Veröffentlichungen auf ihrem eigenen Label dürfen die drei Jungs von ItaloJohnson sich auch mal zurücklehnen und ihr Werk in die Hände anderer Produzenten legen. In diesem Fall heißt das: Floorplan und Jimmy Edgar nehmen sich jeweils die A-Seiten-Nummer von der bereits 2013 erschienenen ItaloJohnson 07 zur Brust, ein eher untypischer Breakbeat-Track mit Hardcore-Reminiszenzen. Wenn Robert Hood seine Floorplan-Maschine anschmeißt, weiß man ja ungefähr, was einen erwartet, und auch hier enttäuscht er nicht. Seine Version ist ein von der ersten Sekunde an schwer rollendes Geschütz, das mit eingängigen Pianos und einem sehr effektiven Einsatz der Vocals besticht. Edgars Version klingt wesentlich reduzierter, einem taumelnden Skelett gleich.

Der New Yorker Anthony Naples hat sich seit 2012 mit ein paar guten bis sehr guten EPs auf Feinschmecker-Labels wie The Trilogy Tapes, Mister Saturday Night oder seinem eigenen Proibito, auf dem 2015 auch sein Debütalbum Body Pill erschien. Während dieses sich mit Ambient, Cosmic, Slo-Mo-House und abseitigeren Downbeat-Exkursionen weitestgehend außerhalb des Clubs bewegte, ist seine neue Us Mix-EP wieder Futter für die DJ-Kiste. Vier Tracks mit deutlichen Mitt-90er-New-York-House-Bezügen, viel Pianos, aber immer mit dem speziellen Anthony Naples-Twist. Der titelgebende Track „Us Mix“ ist auch der eindeutige Hit-Kandidat dieser gelungenen EP.

3. I-F – Portrait Of A Dead Girl: The Cause (Viewlexx)