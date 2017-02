4. Moscoman – Judah’s Lion (Treisar)

Und noch ein neues Label eines bereits bestens etablierten Produzentens. Der in Berlin lebende Israeli Moscoman war sicher einer der Senkrechtstarter im vergangenen Jahr, mit Disco Halal hat er bereits ein eigenes Label, auf dem er seine Idee einer grenzenlosen Musik umsetzt. Auf Treisar will er nun eine eigene Platte pro Monat verölffentlichen, die erste Katalognummer dieses sportlichen Unternehmens ist Judah’s Lion. Den Track „Dalmar Arbon“ (ein Anagramm für Damon Albarn) gibt es in zwei Ausführungen, das zentrale Stilelement ist eine Stimme, die ziemlich debil vor sich hin sabbelt – was nichts Schlechtes bedeuten soll in einem Track, der sich ansonsten der Moscoman-typischen Stärken besinnt und zum Beispiel auf Akkordeon-Akzente setzt. World Acid House.