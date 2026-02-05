Das Elevate Festival in Graz: Das komplette Programm steht!

Anfang März geht das Elevate in seine 22. Ausgabe. Unter dem Leitthema Vital Signs widmet sich das Festival erneut zeitgenössischen Positionen aus Musik, Kunst und Diskurs. Nachdem vor Kurzem das Musikprogramm komplettiert wurde, sind nun auch weitere Namen für das Diskurs- und Kunstprogramm bestätigt – damit steht das Gesamtprogramm.

Auch 2026 verbindet Elevate Musik, Diskurs, Kunst und Clubkultur zu einem vielschichtigen Programm, das sich über 15 Locations im gesamten Grazer Stadtgebiet erstreckt. Mehr als 150 Musiker:innen und Künstler:innen sowie über 30 internationale Sprecher:innen prägen das diesjährige Festivalprogramm.

Şeyda Kurt (Foto: Harriet Meyer)



Das Diskursprogramm widmet sich 2026 den Lebenszeichen unserer Zeit und der Frage, wie sich Lebendigkeit in Systemen finden oder herstellen lässt, die vielerorts erschöpft wirken und unter großem Druck stehen: in der Wirtschaft und im Klima, in politischen Institutionen, in medialen Öffentlichkeiten oder im zwischenmenschlichen Zusammenleben.

Über drei Tage hinweg beleuchten internationale Denker:innen, Künstler:innen und Aktivist:innen, darunter Douglas Rushkoff, Cathrin Clüver Ashbrook, Gilda Sahebi, Wolfgang Palaver, Baro Vicenta Ra Gabbert und Christian Schiffer, zentrale Fragen unserer Gegenwart.

Herzstück des Elevate ist natürlich das Musikprogramm. Zu den Highlights zählen Bendik Giske, der den Eröffnungsabend in der Helmut-List-Halle komplettiert, sowie Matthew Herbert, der gemeinsam mit Momoko Gill zwischen Dancefloor-Energie und intimen Klangwelten oszilliert.

Die Macher:innen des Elevate Festivals, v.l.n.r.: Roland Oreški, Bernhard Steirer, Irina Nalis (Foto: Gudrun Becker)

Das Programm spannt einen weiten Bogen: von experimentellen Performances im Orpheum Extra (u. a. Mariam Rezaei, bela) über Clubnächte im ppc mit Techno, Ambient und Live-Sets von Buttechno bis zur Hardcore- und Gabber-Stage im GRNGR mit Somniac One und Talita Otović. Am Samstag übernimmt dort die Grazer Crew Atropa.

Der dritte Pfeiler des Elevate ist das Kunstprogramm. Kunst im öffentlichen Raum ist mit Maxime Denucs Orgelinstallation Elevations im Grazer Mausoleum vertreten – frei zugänglich an allen Festivaltagen. Pop- und Indie-Akzente setzen Acts wie Beaks, Eli Preiss und Uche Yara.

Der Sonntag gehört dem Daytime-Dancing im Parkhouse mit lokalen und internationalen DJs, bevor das Festival mit einem Konzert von Marc Almond und einem DJ-Opening von Mama Feelgood & Mr. Farmer ausklingt.

GROOVE präsentiert: Elevate 2026

5. bis 8. März 2026

Tickets: Zwischen 20€ und 199€