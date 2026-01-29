Die GROOVE DJ-Charts mit Freigeist, gem.ini, Immy, Katy De Jesus, Reka Zalan und Sevensol

Freigeist
EPs
Leod – Untitled 07-11 [Full Pelt]
Ottagone – Selected I [Will & Ink]
Cyclic/Random – Skewed [Notta]
Juri Heidemann – INSTINKTLAB023 [Instinkt Lab]
Biemsix – Emptyverse [EXEKUTE]
Elias. – Sound Fragments [Mosae Records]
Orbe – Ascender [Token]
SnP500 – Unrolled [Doo]
Carré & Danny Goliger – Up Too Late [Fast At Work]
Quince & Sayne – Work [Nowhere]
Alben/Compilations
Mr G – OG Retrospective [Phoenix G]
F7 – Lost In Flower [Acting Press]
Irini – Lost In Dreams [All Possible Worlds]
gem.ini
EPs
Eless le 100 – Goodbye Berlin [stereo 09]
SPF 50 – Terrarium Trek EP [Betonska]
Mor Elian – Double Dip [Fever AM]
Coil – The Snow [Transmigration]
Cassius – 1999 DJ Tool [Because Music]
Kaval – Tuff [Self-released]
Ploy – The Flirt EP [Faith Beat]
Deep System & Morose – MINERAL01 [Kalahari Oyster Cult]
Grooveinio & Zane – All About Music [Zapped Records]
NIKS – Amble Minds [Self-released]
Alben/Compilation
VA – PLOT VA 001 [PLOT RECORDS]
VA – Laurent Garnier: House Odyssey [fabric]
VA – Synergy Vol 3 [Black Artist Database]
Immy
EPs
Rosa Red – Love Tribe EP [Permanent Vacation]
Arlanoa – My Kind Of Love [Correspondant]
Mance – Atmos 101 [INSTINCT]
blu:sh – Yapping After Dawn [Kalahari Oyster Cult]
Posture x Sparkly Pony – Sweat Repetition [SEVEN]
VA – 9FINITY006 EP [9FINITY]
ODF – Tell Them / Underground [Self-released]
Maruwa – Freak Your Fit [World of Worlds]
fleet.dreams – Limbs Of A Lion [Self-released]
Headphones Girl – Get Wicked [Earthlings]
Alben/Compilations
Eris Drew – DJ-Kicks [!K7 Records]
Colleen Cosmo Murphy – Balearic Breakfast Vol. 4 [Heavenly Recordings]
VA – Telepathic Fish [Fundamental Frequencies]
Katy De Jesus
EPs
Nicolas Jaar – Took Me Out Of The Dark Rain [R&S Records]
LNTG – Party Time [Seraphim West]
DJ Pierre – Love Izz [Strictly Rhythm]
The Shaker – Mooncat [Ugly Bug Records]
MS01 – Ghosts [MS]
The Producers – Flying The Funky Path [Nu Groove Records]
Julio Torres – Stretch [Panther]
Roc Hard – I Want Cha (Roc 2 Tha Beats Mix) [Thumpin!]
Aquarius Heaven – Universe [Wolf + Lamb Music]
Frankie Knuckles feat. Roberta Gilliam – Workout (Workin‘ Dub) [Virgin]
Alben/Compilations
Cesária Évora – Cabo Verde [Lusafrica]
M83 – Hurry Up, We’re Dreaming [Mute]
Green Tea Peng – Man Made [AWAL]
Reka Zalan
EPs
Rill – Anobium [RAUM Records]
DJ Dextro – Lost Frame [SIDEB]
Emily Jeanne – Past Through Desire [quỳnh]
Noëtik – The Tenet of Lust EP [E-HRZN]
Midnight Traffic – Morung [Qilla]
Aarayáh – Reflection EP [Duplicity]
Tino Machauer – Fusion EP [KLAR]
Asec – Nighthawks EP [Blue Hour]
Lenny San – Hydros EP [Special Series]
APRS – Drift EP [Lowpass]
Alben/Compilations
Stenny – Sharp Fragments [Ilian Tape]
VA – Terra [Blue Hour]
jok.n – Metro [Boomstraat 1818]
Sevensol
EPs
Persian – Picasso Remixes [Mysticisms]
Dashiell – Middle Men EP [Felt Sense]
Davy – Bongcong [R.a.n.d.Muzik]
Snad – Dispo EP [Smallville]
Will Hofbauer – Mudpuller [Kann]
Leibniz – Corridor EP [Peach Discs]
Leafar Legov – Let Me Know [Giegling]
Arno / Kuyateh – Gametime [Trelik]
Akufen – Seizure Salad [Karat]
Chinchi – Bad House Music [Love Exposure]
Alben/Compilations
Natural Magic – II [Optimo Music]
Henry Hodson – Coado [Long Vehicle]
K-Lone – Sorry I Thought You Were Someone Else [Incienso]