Dekmantel: Line-up für 2026 angekündigt

Zur zwölften Ausgabe veröffentlicht das Dekmantel ein Line-up mit 160 Acts, das unterschiedlichste Genre elektronischer Musik bedient. Die diverse Kuration mit bedingungslosem Augenmerk auf Qualität beinhaltet Headliner wie Ricardo Villalobos, Skrillex und Jeff Mills.

Vom 29. Juli bis zum 2. August verwandelt sich Amsterdam in ein Zentrum für elektronische Musik. Neben den klassischen Tagesveranstaltungen im Amsterdamse Bos startet das Festival erstmals mit der Reihe „Into the City” in den innerstädtischen Venues Paradiso und Melkweg. Zudem erweitert „At Dawn” das Wochenende um ein morgendliches Wald-Programm mit Jeff Mills, Sampha, DJ Sprinkles und Eris Drew.

Die Selectors Stage bei Nacht (Foto: Jesse Wensing)

Auch das klassische Forest-Programm bleibt zentraler Bestandteil des Festivals. Nach längerer Abwesenheit kehren Underground Resistance (feat. Saul Williams), Ricardo Villalobos und das Techno-Trio LSD (Luke Slater, Steve Bicknell, Function) mit einem Live-Set zurück.

Mit Helena Hauff & L.F.T., Jane Fitz sowie Job Jobse & Palms Trax sind zudem langjährige Dekmantel-Acts erneut vertreten. Erstmals sind Skin On Skin und Skrillex auf dem Festival zu hören, letzterer gemeinsam mit RHR. Weitere besondere B4B-Formationen umfassen SASS (Shanti Celeste, Peach, Saoirse & Moxie) sowie Ben UFO, Objekt, Pariah & Call Super.

Ein Schwerpunkt des Line-ups liegt 2026 auf Dub- und Bass-geprägten Sounds. Acts wie Mala, Channel One, The Bug & Warrior Queen, Tikiman & Scion sowie Shy FX & Tasha bringen Soundsystem-Kultur in den Festivalwald. Live-Auftritte kommen unter anderem von The Black Dog sowie Ron Trent, der mit LA MARR eine Weltpremiere präsentiert. Auch niederländische Künstler:innen wie Benny Rodrigues, Jyoty und Konduku erhalten prominente Slots.

„The Loop“ beim Dekmantel 2025 (Foto: Cameron Forkes)

Nach der Zusammenarbeit mit dem Sunflower Sound System im Vorjahr wird 2026 erstmals das „ON2”-Soundsystem von NNNN und OJAS vorgestellt. Entwickelt in Kooperation mit Devon Turnbull, soll es in der neu gestalteten Greenhouse Area für ein besonders hochwertiges Hörerlebnis sorgen.

Das Dekmantel Festival begann Ende der Zweitausender als eine Reihe von Clubnächten in Amsterdam und entwickelte sich ab 2013 zu einem mehrtägigen Open-Air-Festival im Amsterdamse Bos. Heute zählt es zu den international wichtigsten Events für elektronische Musik, bekannt für seine Mischung aus House, Techno, Dub, Bass und experimentellen Live-Acts. Statt auf kommerzielle Headliner setzt Dekmantel auf musikalische Vielfalt, hochwertige Soundsysteme und besondere Formate wie City-Konzerte, Morgenprogramme oder Label-Showcases.

Line-up A-Z:

A Guy Called Gerald pres. Black Secret Technology Live, Actress & Carl Craig, Al Wootton & Azu Tiwaline, Alex Wilcox Live, AMORAL, Aurora Halal, aya Live, Barker Live, Batu, Ben UFO & Call Super & Objekt & Pariah, Benny Rodrigues, Beste Hira, Bitter Babe, Blasha & Allatt, Brodinski & Slikback, Cari Lekebusch pres. Vector, CCL pres. Invisible Cities, Channel One, Cheyanne Hudson, Christian AB, Clark Live, Colin Benders, DARKSIDE, Dasha Rush & Oscar Mulero, Dave Huismans (ex_libris, A Made Up Sound), DAX J Live, Death In Vegas, Dekmantel Soundsystem, Devon Rexi, Dimi Angélis, Dino Sabatini & Luigi Tozzi Live, DirtyLang, Dopplereffekt, Doudou MD, Dr. Rubinstein & Ellen Allien, DVS1, Efdemin & Polygonia, Eris Drew & Octo Octa, Eris Drew’s Mystery Of The Motherbeat, Fafi Abdel Nour & Jennifer Loveless, FJAAK Hybrid, François K & Suze ijó, Fumiya Tanaka, Gabrielle Kwarteng, Garçon & Sybil, GiGi FM & JakoJako, Gyrofield, Headache, Helena Hauff & L.F.T., Identified Patient, Ikonika, Interstellar Funk, Introspekt, James Holden & Surgeon Live, James Massiah & Lord Tusk, Jane Fitz pres. Morning Colours, Jasmín, JASSS & Vlada, Jeff Mills debuts STARGATE, Job Jobse & Palms Trax, Juan Atkins pres. INFINITI Live, Jyoty, Katatonic Silentio, Khadija Al Hanafi Hybrid, Kode9 pres. Hyperdub, Konduku, Kuniyuki & Satoshi Tomiie Live, Lady Starlight & STERAC Live, Lea Occhi, Livwutang, Loradeniz, LSD Live (Function & Luke Slater & Steve Bicknell), mad miran & Quest, Makam pres. The Archive Live, Mala & Sir Spyro, Marcel Dettmann, Mia Koden, Mike Parker Live, Molina, Nala Brown, Nazar Hybrid, Neska, NEW YORK, Nicolas Lutz, Nicolini Live, Nídia, NIKS, DJ Nobu & Wata Igarashi, Novelist & Slimzee, Ogazón & Philippa Pacho, Olof Dreijer & Toya Delazy, Parallel 9 & Richard Akingbehin, PLO Man & Skee Mask, Rene Wise, RHR & Skrillex, Ricardo Villalobos, Ron Trent pres. LA MARR w/ Pablo Color Live Rozaly, Sampha DJ-set, Sandrien, SASS (Moxie & Peach & Saoirse & Shanti Celeste), Scratchclart & State OFFF, Sepehr Live Band, Shed pres. Rave Echoes Live, SHERELLE, Shy FX & Tasha, Skin On Skin, SnPLO Live, Space Afrika Live, DJ Spanish Fly, Speedy J, DJ Sprinkles‘ Deeperama, Steffi, STOOR Live, T.NO, The Black Dog Live, The Bug & Warrior Queen, Tikiman w/ Scion Live, trickpony, Underground Resistance featuring Saul Williams, upsammy, Verraco, Woody92

Dekmantel 2026

29. Juli bis zum 2. August

Amsterdam



Tickets: ab 250€