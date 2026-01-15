Docklands Festival: Komplettes Line-up angekündigt

Mit mehr als 100 Acts kündigt das Docklands ein Line-up an, das elektronische Musikherzen höher schlagen lässt. Das Festival in Münster für 15.000 Besucher:innen vereint am 6. Juni ein Tag- und Nachtprogramm, das die großen Namen des Under- und Overgrounds zusammenbringt – unter anderem die House-Ikonen Âme und Cinthie, Teletek-Mainstay Adrián Mills und den Trance-Giganten Marlon Hoffstadt.

Durch den neuen Floor Backyard Stage findet das Festival erstmals auf fünf Bühnen statt. Zudem werden die Main Stage und die Rail Stage komplett neu gestaltet, Erstere fasst nun als Arena deutlich mehr Gäste. Das Festivalgelände erstreckt sich auf rund 20.000 Quadratmeter und verbindet Industriecharme mit urbaner Wasserlage.

Seit 2010 ist das Docklands eines der einschlägigen Festivals im Nordwesten Deutschlands, das fast alle Facetten der Musik zusammendenkt. Mindestens so divers wie das Line-up ist das Publikum, das aus 20 Ländern anreist. Sobald die Nacht eintritt, verlagert sich das Geschehen nahtlos in Clubs: neun Floors in sechs Locations sorgen für ein hemmungsloses Weiterfeiern. Alle Open-Air-Stages sind mit moderner Audiotechnik von d&b Audio, L-Acoustics und Funktion One ausgestattet und schaffen jeweils eigene Erlebniswelten.

Tickets sind ab 59 Euro sind hier erhältlich.

Line-Up Day & Night (A-Z)



ADRIÁN MILLS

ALBA FRANCH

ÂME LIVE B2B HENRIK SCHWARZ LIVE

CINTHIE

DAISY WEWEH

DAVYBOI

DENIS HORVAT

DESIREE B2B JIMI JULES

DJ AYA B2B LOVEFOXY

DJ GIGOLA

FUMI

JAMBACK

JULIET SIKORA

JULYA KARMA

KALTE LIEBE LIVE

LOLSNAKE

MARLON HOFFSTADT

MIURA

SCHROTTHAGEN

STEF DE HAAN

SYREETA

TOMMAHAWK







