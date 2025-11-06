Mitglied jetzt!
ChartsDJ-Charts

Die GROOVE DJ-Charts mit MELTX, Nørbak, Rachel Noon, Sacha Robotti, TOXIMAMI und Vinicius Honorio

Katharina Pittack

Groove DJ-Charts Neu 2023

MELTX

MELTX (Foto: Presse)

EPs

Sara Landry, Nico Moreno – Because They Want Our Seat [HEKATE Records]
Sopik – Levada [HEKATE Records]
Lee Ann Roberts – Africa [NowNow]
Somewhen – 44009 [44 Label Group]
Alt8 – On The Floor [Carouse]
Niki Istrefi, Anetha, Hadone – Body Changes Are Natural [Mama Told Ya]
I Hate Models – Warehouse Memories [ARTS]
Sikoti – Save Yourself [KTK]
Alex Farrel – Jungle Boy [Taapion]
Remco Beekwilder – LSD [Monnom Black]

Alben/Compilations

Sara Landry – Spiritual Driveby [HEKATE]
Charli XCX – Brat [Atlantic, Sony Music Publishing]
Addison Rae – Addison [Columbia]

Nørbak

Nørbak (Foto: Presse)

EPs

Valis – Valis 002 [Valis]
Wata Igarashi & Polygonia – Cross Passage [Reclaim Your City]
Fresko – Arena [Hayes]
Sev Dah – Over Tone [Falling Ethics]
AgainstMe – Blinded by Success EP [NRBK]
Dario Zenker – Configuration Support [Ilian Tape]
Singular Anomalies – You Will Always Be With Me [Greta Recordings]
Zemog – Owebimataeto [Vargmal]
Metapattern – Kismet EP [Key Vinyl]
Orbe – Ascender EP [Token]

Alben/Compilations

Adlas – Material Without Qualities [Hayes]
Nastia Reigel – Identity [Infrastructure New York]
Blawan – SickElixir [XL Recordings]

Rachel Noon

Rachel Noon (Foto: Chris Phillips)
Rachel Noon (Foto: Chris Phillips)

EPs

Wigs – Oxygen [Discoteca]
Ina Kacz – Misty Secrets [QEONE]
SHFT – Cyborg EP [murmurs]
Carré & Danny Goliger – Up Too Late [Fast At Work]
COLA REN – Mekong Ballad [Human Pitch]
Repulsive Force – The Levitating Frog III [The Levitating Frog]
Bergqvist – Earth Creatures [Aniara]
OK EG – Silent Green [Cirrus]
Jasmín – Bite The Hand That Feeds You [Hessle Audio]
Jo Bubbles – Tu Cariño [Studio Barnhus]

Alben/Compilations

Okgwa – Hayan Kkot [Polën]
VA – Refraction of Light Vol. II [Amniote Editions]
VA – sub-alchemy [subglow]

Sacha Robotti

Sacha Robotti (Foto: Presse)

EPs

Sacha Robotti & SIAN & Joplyn – All Night [Dirtybird]
Tiga, Zombie Nation, ZZT – Ghetto Bird [Turbo]
Berndt Bechstein – Pebble [Slothacid]
Nathalie Duchene & Radio Slave – We Are Youth [Rekids]
Third Culture & Tyler Hill – Beautiful Monster [Octopus]
Carl Cox & Perry Farrell – Joya [Awesome Soundwave]
DJ Q – Delirious [Filter]
Sacha Robotti & Blakkat – The Flood [Dirtybird]
Riva Starr ft. Harry Stone – Set The Mood Right (SACRED H3ART Remix) [Snatch]
Alphadog – Inspiration [Diynamic]

Alben/Compilations

SIAN – Chaos [Octopus]
James Holden & Wacław Zimpel – The Universe Will Take Care Of You [Border Community]
Yousef – I Operate In Purple [Circus Recordings]

TOXIMAMI

TOXIMAMI (Foto: Presse)

EPs

Luke Hovey – Pressure EP [Self Released]
JKS & Bailey Ibbs – Shake EP [Smile Sessions]
Danny Wabbit – Don’t F*** With My Energy [ONI Recordings]
BIXBITA – Got Me Dancing [Selected]
Bae Blade – Power Play EP [Hot Haus]
J Wax – Brat / Nasty [Headroom Records]
Shygirl – Room 2 RMX [Because Music Ltd.]
OFF / GRID – Sonic Spectrum [P&C Life in Patterns]
Perra Immunda & Chico Blanco – Chico Perra [Live From Earth]
La La – she can [ATW]

Alben/Compilations

Jamie xx – In Waves Deluxe [Young]
KUSS & Sicion – The Journey [Molekül]
LSDXOXO – DGTL ANML [F.A.G.]

Vinicius Honorio

Vinicius Honorio (Foto: Presse)

EPs

Vinicius Honorio – Samba Part II [Liberta]
Marcal – Enchant & Deceive [Enemy]
Lekebusch & Valo – It Gets Thinner In The Middle [H-Productions]
Stephen Disario – Elements [Groove Disorder]
USAW – Sistema [USAW]
Roll Dann – The Black Orchard EP [Mord]
Tarker – Fading Realities [Kazerne]
Tommy Sharp – After The Fire, Before The Silence [I.C. TRAX]
YNNY – Gradient EP [Planet Rhythm]
AeFe – Randomission [MSD Label Series]

Alben/Compilations

The Shape of Things to Come Vol 2 [Liberta]
Clergy 10 Years | Hotel [Clergy]
Frenzy Various Artists IV [Frenzy]

